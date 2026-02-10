Las autoridades lograron detener en Ocotlán, Oaxaca a Gaby “N”, la mujer señalada de haber atropellado y arrastrado a un motociclista en la alcaldía Iztapalapa, informó hoy 10 de febrero la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Detienen en Oaxaca a Gaby “N”, la enfermera que atropelló, arrastró y mató a un motociclista en Iztapalapa pic.twitter.com/Oc8xhGeXPY — Franc (@paco__miranda) February 10, 2026

Detienen a Gaby “N” por atropellar a motociclista en Iztapalapa

El atropellamiento ocurrió la noche del 3 de enero de 2026, cuando el repartidor Roberto Hernández, de 52 años, circulaba en su motocicleta y fue embestido por un Honda City azul que lo arrastró varios metros antes de que el cuerpo se desprendiera del vehículo. El caso causó indignación por la forma en que se registró y por el presunto intento de huida de la conductora.

Aprehendimos a una mujer identificada como Gaby “N” por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, derivado de un hecho vial ocurrido el 3 de enero de 2026 en la alcaldía Iztapalapa.



Como resultado de la investigación, se acreditó que la víctima, quien… pic.twitter.com/FRrN1lU0Fq — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) February 10, 2026

Dónde y cómo fue detenida Gaby “N” en Oaxaca

La Fiscalía informó que, tras una investigación y seguimiento de pistas, elementos de la Policía de Investigación localizaron y detuvieron a Gaby “N” en Ocotlán, Oaxaca, donde se había ocultado tras los hechos en la Ciudad de México. Fue puesta a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación legal en los próximos días.

La mujer, identificada como enfermera y residente de Nezahualcóyotl, Estado de México, presuntamente huyó después de los hechos para evadir a las autoridades, dejando el vehículo involucrado abandonado sin placas de circulación y con daños visibles.

En redes sociales y entre motociclistas de la zona, el caso generó mucha indignación desde que circuló un video del momento del atropello y arrastre por calles de Iztapalapa, lo que aceleró la búsqueda de la responsable. La Fiscalía capitalina inició la carpeta de investigación por homicidio agravado por tránsito de vehículo y ahora la detenida enfrenta este proceso, con posibles sanciones que se definirán conforme avance el caso.