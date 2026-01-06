De accidente a acto criminal: ¿Por qué huir tras un atropello agrava el delito?

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El reciente caso del motociclista atropellado y arrastrado en la Ciudad de México, reabrió el debate sobre la responsabilidad vial y la responsabilidad civil y penal en las calles de la capital.

En el espacio de “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, el urbanista Roberto Remes explicó que, al abandonar a un accidentado, un delito que inicialmente era culposo se transforma automáticamente en un acto criminal, ya que el conductor decide ignorar la vida de la víctima para intentar evadir la justicia.

Enfatizó que este fenómeno no es nuevo y responde a una profunda crisis de impunidad, ya que muchos conductores optan por huir debido a un estado de incertidumbre legal, donde se tiene la percepción de que es “más seguro” escapar que enfrentar a las autoridades.

Localizaron el auto que atropelló a motociclista en Iztapalapa Ampliar

¿Por qué los conductores deciden huir tras un accidente?

Esta conducta se ve alimentada por el temor a la corrupción, pues existe la idea generalizada de que la policía o el personal de las ambulancias buscarán obtener dinero de los involucrados en lugar de seguir un proceso justo.

También existen fallas sistémicas en la regulación actual, mencionó el urbanista, y aunque el seguro de daños a terceros es obligatorio por ley, no existen mecanismos reales de verificación que impidan la circulación de vehículos que no cuentan con esta protección.

En los últimos dos años accidentes con lesionados han aumentado 51% Ampliar

¿Qué fallas estructurales persisten en la Ciudad de México?

En la Ciudad de México falta de supervisión en elementos básicos de seguridad vial, como la circulación de vehículos escolta sin placas, lo que facilita que incidentes graves queden sin rastro ni responsables, puntualizó.

Para el urbanista, la solución no termina con la detención de los implicados, sino que debe escalar a un nivel de política pública integral.

Instituciones como la Fiscalía, la Secretaría de Movilidad (Semovi) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana deben implementar protocolos claros de actuación que garanticen procesos apegados a derecho.

