Alerta por falsa página de Temu: Así son los fraudes identificados por la Policía Cibernética de la SSC

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México emitió este lunes una alerta sobre una nueva modalidad de estafa que utiliza la imagen de Temu, la popular tienda en línea.

De acuerdo con la Unidad de la Policía Cibernética, estos fraudes, como la mayoría, se llevan a cabo con el fin de conseguir información personal y financiera de los usuarios.

¿Cómo funciona la estafa que usa la imagen de Temu?

A través de internet, los estafadores difunden enlaces y mensajes falsos que dirigen a páginas creadas con la apariencia de la app o página de Temu original. En estos sitios fraudulentos se ofrecen supuestos regalos, cupones, cajas misteriosas o los populares descuentos, con el objetivo de convencer a los usuarios de entregar su información personal o bancaria, ¿cómo?

Según explicó la SSC en un comunicado, estas páginas están diseñadas con tal nivel de detalle que copia los colores, tipografía y logotipos de la aplicación real, lo que genera una falsa sensación de seguridad. Una vez que la persona introduce sus datos, ya sea para hacer una “compra” o participar en una supuesta “promoción”, los estafadores los roban.

Además, las autoridades advirtieron que muchas de estas ofertas son “demasiado buenas para ser verdad”, y justo ese atractivo, especialmente los “regalos de bienvenida”, es lo que vuelve más vulnerables a los usuarios.

¿Cómo funciona la estafa que usa la imagen de Temu? SSC CDMX explica.

¿Cómo evitar el fraude que usa la imagen de Temu?

La Policía Cibernética de la SSC compartió una serie de recomendaciones para identificar y evitar caer en este tipo de fraude:

Revisar la dirección completa del correo o mensaje, no solo el nombre visible. Asegúrate de que pertenezca a Temu o a un dominio oficial.

Entra directamente al sitio o a la app oficial escribiendo tú mismo la dirección en el navegador.

Comprueba la URL antes de ingresar datos, pues debe comenzar con https://

Usa métodos de pago seguros como tarjetas virtuales o plataformas con protección al comprador y evita guardar tus datos bancarios en múltiples sitios.

Activa la autenticación de dos factores (2FA) para agregar una capa extra de seguridad a tus cuentas.

Mantén actualizados tus dispositivos y aplicaciones, ya que las actualizaciones corrigen fallas que podrían ser aprovechadas por los estafadores.

