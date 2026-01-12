¿Recibiste el mensaje del Bono Mujer Bienestar 2026? 3 señales para identificar el supuesto apoyo de 2 mil 750 pesos

El supuesto registro para el Bono Mujer Bienestar 2026 de 2,750 pesos es un mensaje fraudulento.

¿Te llegó un mensaje sobre el Bono Mujer Bienestar 2026? Ten cuidado, se trata de una estafa. Aunque la cadena de WhatsApp promete un apoyo de 2,750 pesos para mujeres de entre 18 y 63 años, las autoridades han confirmado que este programa no existe.

A pesar de haber sido desmentido en múltiples ocasiones, el mensaje vuelve a difundirse este inicio de enero de 2026, impulsado por estafadores que buscan aprovecharse de las beneficiarias de los programas del bienestar.

¿Qué es el Bono Mujer Bienestar 2026?

El supuesto Bono Mujer Bienestar 2026 no es un programa oficial del Gobierno de México ni de la Secretaría de Bienestar. En realidad, se trata de una campaña de phishing (suplantación de identidad) hecha para robar datos personales.

¿Cuándo es el registro de Mujeres con Bienestar 2026?

La estafa asegura que el registro se abrió en enero de 2026; sin embargo, no existe tal convocatoria. De hecho, la Secretaría de las Mujeres emitió una alerta recientemente para confirmar que la información es apócrifa.

Es importante no confundir estos mensajes fraudulentos con programas reales como “Mujeres con Bienestar”, que aplica en el Edomex, o la “Pensión Mujeres Bienestar” (60 a 64 años), los cuales tienen sus propios calendarios y reglas de operación oficiales.

3 señales de la estafa del Bono Mujer Bienestar

Esta campaña de desinformación no es nada nueva; es un ciclo de engaños que comenzó el 12 de marzo de 2025, cuando el Gobierno de México alertó por primera vez sobre un mensaje que prometía 2 mil 500 pesos. Tras viralizarse nuevamente en agosto de ese año, los estafadores han regresado con la misma estrategia este enero de 2026 para intentar captar nuevas víctimas mediante estas tres señales de alerta:

1. Montos variables y mensajería por Whatsapp

La primera señal es la inconsistencia en la información. El fraude ha cambiado desde 2025, principalmente el monto de los “apoyos” y las fechas para adaptarse al calendario de este año. Mientras que el año pasado prometían 2 mil 500 pesos, este 2026 el mensaje se ha “actualizado” a 2 mil 750 pesos, lo cual demuestra que no es un programa con reglas de operación fijas.

2. Errores de ortografía y redacción

Una institución oficial no cometería errores básicos de escritura. El mensaje que circula por WhatsApp este año dice textualmente:

¡NUEVO! La Presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO en convenio con el INMUJERES inició la entrega del “bono mujer binestar” de $2,750.00 | ENERO |. Solicítalo desde tu teléfono móbil. — Mensaje del Bono Mujer Bienestar.

3. Enlaces externos falsos

La señal más peligrosa es el enlace sospechoso que acompaña al texto. Este link redirige a los usuarios a sitios web falsos hechos para robar información sensible. Al respecto, autoridades como la Secretaría de las Mujeres y el Gobierno de Quintana Roo, quien emitió una alerta este 8 de enero, han pedido ignorar estas publicaciones.

¿Qué hacer si recibes mensajes sobre el Bono Mujer Bienestar?

Para evitar ser víctima de un fraude del Bono Mujer Bienestar, sigue estas recomendaciones:

Nunca ingreses tu CURP, número de tarjeta o dirección en enlaces que lleguen por WhatsApp.

Los sitios oficiales del gobierno siempre terminan en . gob.mx .

. Evita reenviar estos mensajes a tus contactos para frenar la cadena de desinformación.

Todos los trámites de los Programas del Bienestar son personales, gratuitos y sin intermediarios. Bajo ninguna circunstancia se piden depósitos o transferencias bancarias para acceder a un beneficio.

Ante cualquier duda, la mejor es consultar los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar o acudir a los módulos oficiales.

