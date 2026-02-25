Sucesión en el CJNG: así se reorganiza el cártel tras la pérdida de su líder

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el especialista en seguridad nacional Eduardo Guerrero advirtió que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) enfrenta un proceso de sucesión altamente institucionalizado que no implica necesariamente su desintegración.

Nemesio Oseguera Cervantes era uno de los objetivos prioritarios de las autoridades mexicanas y estadounidenses. Ampliar

¿Cómo sería la sucesión tras la caída de “El Mencho”?

En entrevista para “Así Las Cosas con Carlos Loret de Mola”, Eduardo Guerrero señaló que el CJNG ha demostrado una disciplina interna notable, evidenciada en reacciones coordinadas y ataques dirigidos exclusivamente a fuerzas del orden, lo que sugiere la existencia de un cerebro estratégico operando tras la ausencia de su líder principal.

Descartó que el gobierno federal mienta sobre la muerte del capo, especialmente dada la colaboración con agencias de Estados Unidos en este caso.

A diferencia de engaños previos en la historia del narcotráfico mexicano, señaló, la complejidad de esta operación y la presión internacional hacen poco probable una simulación sobre el destino final del líder del CJNG.

¿Quiénes podrían asumir el liderazgo del CJNG?

Respecto al futuro del cártel, el Eduardo Guerrero mencionó que existe una línea sucesoria definida con perfiles como:

Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”.

Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”.

Heraclio Guerrero Martínez, conocido como “El Tío Lako”.

Sin embargo, las facciones más pequeñas o “franquicias” locales podrían separarse de la marca principal para evitar el foco de las autoridades, mientras que las mafias regionales iniciarán un periodo de negociaciones internas que podría durar varias semanas para consolidar un nuevo liderazgo.

El experto destacó que esta operación marca el fin definitivo de la política de “abrazos, no balazos”, evidencia de un cambio de estrategia hacia golpes contundentes de primer nivel.

Gran parte del éxito se debe a la inteligencia estadounidense, agregó, que habría proporcionado geolocalización y diseño estratégico tras la reciente visita de altos mandos militares de ese país, quienes brindaron capacitación clave para ejecutar este operativo de alto impacto con el menor riesgo posible.

