Estructura del CJNG: ¿por qué el cártel no morirá con la caída de ‘El Mencho’?

Claudia Sheinbaum dice que la estrategia de la “Guerra vs El Narco” no regresará pese a que los hechos podrían insinuar otra cosa.

El especialista en gestión de riesgos y manejo de crisis, Carlos Seoane, advirtió que el Gobierno de México ha dado un “golpe estratégico sin vuelta de hoja” contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, debido a que la organización tiene casi 100 células independientes, se prevé una escalada de violencia en los próximos 180 días debido a probables escisiones internas y disputas territoriales.

Te podría interesar: ¿Imágenes falsas de ataques? El CJNG utiliza bots e IA para sembrar terror en redes

¿Cómo está estructurado el CJNG?

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Seoane explicó que el CJNG opera bajo una estructura similar a un “racimo de uvas” y no de forma piramidal, pues la organización se compone de entre 90 y 100 células que funcionan como franquiciatarios o contratistas independientes que utilizan el nombre del cártel, lo que complica una sucesión lineal tras la caída de figuras como “El Mencho”.

El especialista advirtió que, ante la falta de un mando vertical, es muy probable que se inicien procesos de división interna y rupturas entre los grupos del norte, sur, golfo y pacífico.

Al aire // Claudia Sheinbaum dice que la estrategia de la “Guerra vs El Narco” no regresará pese a que los hechos podrían insinuar otra cosa.



Lo hablamos en #AsíLasCosasPM con @EnriqueEnVivo

junto a Carlos Seoane, especialista en control de riesgos y manejo de crisis. pic.twitter.com/kg0pWFrw1W — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) February 25, 2026

También puedes leer: La cabaña de “El Mencho” en Tapalpa: Fotos del escondite donde pasó sus últimas horas antes de ser abatido

¿Qué impacto tendría en la seguridad nacional y el Mundial?

Este escenario de fragmentación, sumado a las disputas con otros grupos criminales como el Cártel de Sinaloa, podría derivar en una escalada de violencia focalizada en diversas plazas del país durante los próximos 30 a 180 días.

En cuanto a la seguridad para el próximo Mundial de Fútbol, Seoane mencionó que las sedes de Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México estarán completamente blindadas por fuerzas federales y policiales.

A pesar de los riesgos locales, manifestó mayor preocupación por posibles incidentes de seguridad en Estados Unidos debido a factores políticos internacionales, ya que en México la concentración de personal en los estadios minimizará las posibilidades de un acto criminal de alto impacto.

Síguenos en Google News y encuentra más información