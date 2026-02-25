¿Ruptura en la 4T? El Partido Verde frena el ‘fast track’ a la reforma electoral

No se debe ver ‘fastrack’ el proyecto de reforma electoral enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró el coordinador del Partido Verde Ecologista en el Senado, Manuel Velazco.

🔴 Segunda parte de la sesión de la Cámara de Senadores, del 25 de febrero de 2026.https://t.co/C5KStbaKnI — Senado de México (@senadomexicano) February 25, 2026

Te podría interesar: ¿De qué va la Reforma Electoral presentada por Sheinbaum?

¿Habrá consenso para la reforma electoral?

Tras la reunión sostenida el lunes y martes entre coordinadores del PVEM, el Partido del Trabajo y Morena con la Primera Mandataria, el legislador enfatizó que aún no existe un consenso entre legisladores de ambas cámaras por lo que se acordó junto al líder del Verde en San Lázaro, esperar.

“No debemos de ver de manera fastrack sino que debemos ser muy cuidadosos en lo que vayamos a aprobar ya que son las reglas electorales con las que se habrán de definir las futuras elecciones… vamos a esperar a tener el documento oficial el día lunes, vamos a hacer un estudio en torno al tema y posteriormente vamos a definir nuestra posición en este momento no tenemos todavía un consenso de todas y todos los legisladores que integran ambas bancadas de nuestro instituto político”. —

Insistió que el partido verde ha sido fiel aliado de la Presidenta pero Reconoció existen temas positivos en el proyecto de la Primera Mandataria.

“Creo que el planteamiento que hace la Presidenta tiene muchas cosas muy buenas, creo que es una propuesta en términos generales, nosotros la vemos de manera positiva y hay temas que debemos analizar con mayor detenimiento que es el proceso en el que estamos en este momento, sobre todo es una reforma que va más allá de cualquier instituto político y debemos cuidar los equilibrios en las contiendas electorales”.

Ampliar

También puedes leer: Reforma electoral no es un avance en México: Jorge Romero

¿Qué postura hay sobre plurinominales y financiamiento?

Negó que el recorte del 25% en los partidos, pueda afectar al instituto político, incluso dijo estarían a favor de bajarlo más siempre y cuando se entregue el mismo monto a todos los partidos, algo que apoyo Luis Armando Melgar quien anticipó su voto contra el proyecto presidencial lo que dijo se podría repetir y evitar que la reforma salga a la luz.

“Si la reforma viene en los términos como los anunció hoy la señora Presidenta, mi voto como la de varios del Partido Verde, va a ser en contra, en cuanto a plurinominales no vamos a acompañar, en cuanto a quitarle la autonomía al INE en lo que sea, no vamos a acompañar, lo que signifique debilitar la democracia en México, es algo en lo cual, en lo personal voy a votar en contra, y estoy seguro que varios compañeros míos del Verde van a hacer lo mismo, le puedo garantizar los suficientes para que no pase”.

Luis Armando Melgar aseguró que no se necesita mover una coma al tema de los plurinominales.

“El financiamiento que sea equitativo, el de los plurinominales no necesitamos moverle una coma, la razón de ser, de la participación minoritaria, está muy clara en las reglas que hoy tenemos, porque le vamos a cambiar que sea voto directo, no tiene sentido, la misma oposición, muchos partidos utilizaron ese esquema para hoy tener muchos de los representantes que tiene y es importante que en México haya pesos y contrapesos”. —

Sin embargo para Rocío Corona Nakamura expresó su postura a favor de la propuesta porque los plurinominales sean electos directamente.

“Estoy totalmente de acuerdo con la iniciativa de la Presidenta de la República porque desde siempre ha sido la propuesta, lo ha planteado en reiteradas ocasiones y que el que quiere azul celeste que le cueste, que vaya y convenza a los electores, hay muchas críticas que se han dado en torno a los plurinominales y creo que es justo que hagan trabajo abajo, en tierra, casa por casa haciendo compromisos”.

Será el próximo 2 de marzo cuando la Jefa del Ejecutivo Federal envíe su proyecto que dijo si no obtiene el apoyo de los aliados, será la población la que decida sobre ese partido a través de su voto.

Síguenos en Google News y encuentra más información