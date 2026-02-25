Reforma electoral no es un avance en México: Jorge Romero

En entrevista con Gabriela Warkentin, Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN habló sobre la reforma electoral y dijo que, aunque aún no la han leído su partido no va a apoyar el proyecto y piensa que tampoco los apoyarán sus aliados porque pueden ser afectados y anticipó que “no va a haber reforma electoral porque su nivel de soberbia ya no les dio ni para conciliar ni con los de ellos”.

¿Por qué el PAN no respaldará la reforma?

“Una vez más, a los que pensamos distinto al oficialismo, no nos voltea ni a ver, ya se normalizó, ya se considera como obvio, pero es que eso no debiera de ser obvio en un país democrático… en México el oficialismo habla entre sí y todas las demás opiniones ni siquiera nos voltean a ver”. — Jorge Romero, presidente nacional del PAN

¿Qué propone el PAN para modernizar el sistema electoral?

Romero señaló que no cree que sea una reforma para el bien del avance electoral en México, el PAN siempre ha propuesto en modernizar el sistema electoral, que exista una urna o un voto electrónico porque debemos aprovechar la tecnología; que se realicen verdaderos debates entre candidatos con mayores controles y se rompa relación con el crimen organizado y quien se atreva a seguir en esa asociación, pierda el registro como partido y se anulan esas elecciones.

“Pero no puede México seguir así, vienen elecciones el próximo año, Jorge, y se van a hacer elecciones muy importantes para el país, elecciones gigantescas”. — Jorge Romero, presidente nacional del PAN

El presidente nacional del PAN señaló que si se pudiera observar que los homicidios bajaran reconocerían el trabajo que se ha realizado y dio el ejemplo de “El Mencho” y opinó que “cuando hay que reconocer, reconocemos”.

