Reforma electoral, ¿dictadura y fraude? La respuesta del PRI y PAN a la propuesta de Sheinbaum

Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI) se manifestaron en contra del proyecto que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum en torno a la reforma electoral.

Para el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, no existe una verdadera intención de empoderar a la ciudadanía y menos de evitar que el crimen organizado intervenga en las elecciones.

“El Grupo Parlamentario del PAN no va a acompañar esta reforma, porque no contiene lo que nosotros exigimos como demanda principal y es sanciones severas a los partidos y los candidatos que reciban apoyo y dinero del crimen organizado y del narcotráfico, y nuestra propuesta era muy clara, por un peso que reciba un candidato o un partido del crimen organizado, ese partido político pierde el registro, lamentablemente Morena no quiere incluir ese apartado dentro de la reforma lo cual nos confirma, los vínculos de Morena con el crimen organizado”. —

¿Por qué califican la reforma como retroceso?

Para el senador Manuel Añorve, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el proyecto es un paso más hacia una dictadura como la que sufrió Venezuela, y representa un retroceso democrático que favorece la sobrerrepresentación mayoritaria.

“A ver es la ley maduro que tanto el PRI ha estado subrayando, obviamente es la confirmación de un estado autoritario que se construye todos los días con Morena de un partido único, lo que se presenta ahí es una aberración es populismo puro, con este poco claro que salgan las segundas minorías y estén representados en lugar de las listas de representación popular, ellos van a orientar una elección para la comodidad de lo que les conviene, tener una representación como la Asamblea General de Venezuela”. —

¿Qué otras posiciones expresaron los opositores?

A pesar de que para Carolina Viggiano no es un mal proyecto, señaló que “lo que empieza mal, termina mal” por no considerar a sus aliados dentro del análisis y reforzó la crítica hacia el diseño del proyecto presidencial electoral.

Sin embargo, también se dijo a favor de la propuesta de elección de plurinominales por voto popular, aunque cuestionó que no se hayan considerado mecanismos más fuertes contra la intervención del crimen organizado y el financiamiento ilícito.

“Las oposiciones juntas ganamos el 46% en la Cámara de Diputados y qué hizo el oficialismo, nos robó, prácticamente con la sobrerrepresentación pasaron del 54% a tener el 74% de las curules, eso es un fraude… tendríamos que estar hablando de cuestiones por ejemplo que no intervenga el narcotráfico en las elecciones, la delincuencia, el financiamiento ilícito cómo lo vamos a castigar y que el partido como Morena que está trabajando en alianza con el narcotráfico debería de perder su registro”. —

No se han puesto a analizar los puntos o la “pedacería” como la reducción del número de senadores, enfatizando su desacuerdo con la forma en que el proyecto fue elaborado a través de una comisión presidencial.

