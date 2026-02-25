Influencer María Julissa anuncia demanda por señalamientos de supuestos vínculos con “El Mencho”

María Julissa fue señalada en redes sociales de presuntos vínculos con Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”; la influencer rechazó las acusaciones y anunció que procederá legalmente contra quienes difundieron los señalamientos.

A pocos días de la caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, la influencer María Julissa rechazó las versiones que la vinculan con el capo y anunció que emprenderá acciones legales contra quienes difundieron dichos señalamientos.

El escándalo surgió después de que la Secretaría de la Defensa Nacional informara que logró ubicar al narcotraficante tras seguir la ubicación de una de sus parejas sentimentales. Ante esto, comenzaron a circular en redes sociales publicaciones que atribuían a la creadora de contenido supuestos vínculos con el líder del crimen organizado más peligroso del mundo.

A través de un comunicado compartido en su cuenta de Instagram, María Julissa negó las acusaciones y pidió a sus seguidores no replicar información sin verificar.

La información que está circulando es falsa y carece de fundamento. Les pido que no compartan contenido sin verificar y que no den por cierta cualquier publicación que vean en redes. — María Julissa en Instagram.

Su equipo jurídico informó que ya prepara recursos legales para identificar a los responsables de la difusión de los señalamientos y buscar que se impongan sanciones. Aunque no se precisó el tipo de procedimiento que se promoverá, se adelantó que se actuará contra quienes resulten responsables de la presunta campaña de desinformación.

Se informa que María Julissa, a través de su equipo jurídico, adelantará todas las acciones legales y penales correspondientes con el propósito de que se investigue a los responsables de difundir dichas acusaciones y se impongan las sanciones que correspondan. — Equipo jurídico de María Julissa en Instagram.

En su cuenta de X, la influencer denunció además que, a raíz de las publicaciones, ha recibido burlas y ataques en la plataforma de streaming Kick, donde, aseguró, algunos creadores de contenido han contribuido a difundir los señalamientos. Y responsabilizó a estos de cualquier afectación que pudiera sufrir ella o su familia.

Mi intención no es generar más conflicto, sino dejar constancia de lo que está sucediendo y del impacto real que tiene en nuestras vidas — María Julissa en X.

Las publicaciones que la relacionan supuestamente con “El Mencho” se han compartido principalmente en Facebook y otras redes sociales. En algunos casos, se ha difundido material presuntamente elaborado con inteligencia artificial.