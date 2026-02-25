Hoy No Circula miércoles 25 de febrero 2026: ¿Qué placas descansan hoy para evitar multa?

Si ya estás planeando tu ruta para hoy, no dejes que las prisas te hagan olvidar el reglamento ambiental. Para este 25 de febrero, el programa Hoy No Circula opera de manera habitual en la Zona Metropolitana del Valle de México.

En esta temporada donde el clima seco de finales de febrero suele estancar las partículas contaminantes por las mañanas, respetar estas medidas es vital para mantener la calidad del aire y evitar que la CAMe active protocolos de contingencia. ¡Evita multas y el corralón siguiendo estas indicaciones!

¿Qué autos no circulan este miércoles 25 de febrero de 2026?

Según el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben quedarse en casa de las 5:00 a las 22:00 horas son:

Vehículos con engomado ROJO.

Terminación de placa 3 y 4.

Holograma de verificación 1 y 2.

¿Quiénes SÍ pueden circular libremente?

Los autos que están exentos de estas restricciones y pueden transitar sin preocupaciones son:

Vehículos con Holograma 00 y 0.

Autos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso vigente.

Circular en un día prohibido este 2026 te puede costar una multa de entre 20 y 30 UMA. Esto representa un gasto de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), además del traslado de tu vehículo al corralón, lo que te haría perder tiempo y dinero a mitad de semana.