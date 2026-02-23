Hoy No Circula martes 24 de febrero: ¿Qué placas descansan en el Día de la Bandera?

Si tienes ya tienes planeada tu ruta para asistir a yis actividades de este 24 de febrero, es fundamental que revises si a tu vehículo le toca descansar de acuerdo a programa Hoy No Circula.

Recuerda que aunque es una fecha importante, el programa ambiental opera de manera regular. No permitas que una infracción empañe los festejos de este día.

¿Qué autos no circulan este martes 24 de febrero de 2026?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben quedarse en casa de las 5:00 a las 22:00 horas son:

Vehículos con engomado ROSA.

Terminación de placa 7 y 8.

Holograma de verificación 1 y 2.

¿Quiénes SÍ pueden circular libremente?

Los autos que están exentos de estas restricciones y pueden transitar por el Valle de México son:

Vehículos con Holograma 00 y 0.

Autos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar.

No respetar el Hoy No Circula te puede salir caro. La multa oscila entre las 20 y 30 UMA, lo que representa un golpe al bolsillo de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), además del traslado de tu vehículo al corralón. ¡Mejor respeta el reglamento!