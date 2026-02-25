Hoy No Circula - 26 febrero: ¿Qué autos descansan este jueves para evitar multas en CDMX y Edomex? / ©fitopardo

Antes de que hagas planes, es vital revisar el calendario ambiental. Para este 26 de febrero, el programa Hoy No Circula opera de manera habitual en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Recuerda que en estos días de febrero, las inversiones térmicas son comunes por la mañana, lo que dificulta que los contaminantes se dispersen. Respetar el programa no solo te evita una multa, sino que ayuda a que todos respiremos un aire un poco más limpio.

¿Qué autos no circulan este jueves 26 de febrero de 2026?

Según el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben quedarse en casa de las 5:00 a las 22:00 horas son:

Vehículos con engomado VERDE.

Terminación de placa 1 y 2.

Holograma de verificación 1 y 2.

¿Quiénes SÍ pueden circular hoy?

Los siguientes vehículos están exentos de las restricciones y pueden transitar sin problemas:

Autos con Holograma 00 y 0.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso vigente.

Si decides ignorar la restricción, podrías recibir una multa que va de las 20 a las 30 UMA. Para este 2026, esto representa un costo de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), además del traslado de tu vehículo al depósito vehicular (corralón). ¡Mejor deja el coche en casa!