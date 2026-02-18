Hoy No Circula: ¿Este programa aplica para los motociclistas y qué reglas deben seguir ante la contaminación?

El programa Hoy No Circula se creó en 1989 con el fin de reducir la contaminación atmosférica. Es por eso que en su mayoría, los automóviles suelen no circular un día a la semana, o en casos extremos, varias veces a la semana.

Sin embargo, muchos se preguntan si el programa también aplica para motociclistas, por lo que te contamos todo lo que se sabe al respecto de dicho programa y reglas que puedan tener.

¿El Hoy No Circula aplica para motociclistas?

Hasta el día de hoy, en la CDMX y la zona metropolitana, las motocicletas no están incluidas en el programa Hoy No Circula. Es decir, la restricción aplica solamente, para automóviles (según holograma y paca) pero no para motos.

Las autoridades encargadas del programa, indican que está diseñado para vehículos automotores como autos particulares con limitación según placas/hologramas. Asimismo, mencionan que las motos pueden circular todos los días, ya que no entran en el esquema de restricciones del Hoy No Circula.

¿Qué reglas tienen las motocicletas?

Aunque las motocicletas no tengan restricción como tal con el Hoy No Circula, deben seguir ciertas reglas como:

Deben cumplir normas de tránsito (casco, documentación, etc.).

En contingencias ambientales o operativos especiales, pueden existir revisiones o recomendaciones, pero no la restricción por calendario de placas como los autos.

El programa en sí busca reducir emisiones de millones de autos, que son el principal foco de control dentro de la estrategia de calidad del aire.

Excepciones importantes en el Hoy No Circula para motos

En episodios de contingencia ambiental, las reglas pueden cambiar y las autoridades pueden imponer restricciones extraordinarias de movilidad (dependiendo de la fase).

Además, aunque no tengan “Hoy No Circula”, las motos deben cumplir otras obligaciones (casco, reglamento de tránsito, etc.).

El programa en sí está enfocado en retirar de circulación autos más contaminantes ciertos días y horarios para mejorar la calidad del aire.