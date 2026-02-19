¿Sergio Mayer renunció? Esto pasa con su cargo de diputado tras entrar a La Casa de los Famosos 2026

La pregunta se repite en redes, en buscadores de internet: ¿Sergio Mayer dejó su cargo como diputado federal para entrar a La Casa de los Famosos? La respuesta corta es no. El legislador solicitó una licencia por tiempo indefinido, una figura legal que le permite separarse temporalmente de sus funciones sin renunciar al cargo.

La licencia fue aprobada por la Cámara de Diputados esta semana, lo que habilita que su suplente ocupe la curul mientras Mayer participa en el reality show. En términos jurídicos, el actor y político conserva la calidad de diputado, pero no ejerce funciones legislativas durante el periodo autorizado.

¿Qué implica que un diputado pida licencia?

En el Congreso mexicano, pedir licencia significa:

Separación temporal del cargo, sin perder la investidura.

Entrada en funciones del suplente, quien puede votar y participar en comisiones.

Posibilidad de reincorporación en cualquier momento, mediante un aviso formal a la Mesa Directiva.

Es decir, Sergio Mayer no renunció ni fue destituido. Optó por una vía legal contemplada en la normatividad parlamentaria para ausentarse por motivos personales o profesionales.

¿Seguirá cobrando como diputado?

Durante la licencia, quien asume responsabilidades y dieta es el suplente. El titular, al no desempeñar funciones, no percibe el pago correspondiente al periodo en que está separado del cargo.

Debate público: política y espectáculo

La decisión ocurre en un contexto de discusión legislativa relevante, lo que ha detonado críticas en redes sociales y opiniones encontradas dentro del ámbito político. Mientras algunos cuestionan la prioridad de participar en un programa de entretenimiento, otros recuerdan que la ley prevé suplencias precisamente para garantizar continuidad en el trabajo parlamentario.

¿Puede regresar al Congreso?

Sí. Si Mayer es eliminado del programa o decide reincorporarse antes de que concluya el reality, puede retomar su escaño notificándolo formalmente. La licencia no cancela su mandato; solo lo suspende temporalmente.

