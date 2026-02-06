Multa por pasajeros en batea de Pick-up: ¿Cuál es el costo en UMAs para este 2026?

La multa por llevar pasajeros en la batea de una Pick-up es de 20 y 25 UMAs; es decir, de entre $2,346 y $2,932 pesos.

Es muy común ver camionetas con personas en la parte trasera, sobre todo en trayectos cortos o de trabajo, pero si sueles usar la caja de tu camioneta para transportar gente, piénsalo dos veces, porque las sanciones en carreteras federales y zonas urbanas ya se actualizaron. Por ello, aquí te explicamos todo sobre la multa por pasajeros en batea de Pick-up y cuál es el costo en UMAs para este 2026 para que no te lleves una sorpresa en tu próximo viaje.

¿Hay multa para las camionetas Pick-up en carretera?

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, en su Artículo 70, está prohibido conducir vehículos con un número de personas mayor a la capacidad de asientos diseñados de fábrica.

La batea está considerada como un área de carga, por lo que transportar pasajeros ahí se considera una violación a la ley.

¿De cuánto es la multa en UMAs por llevar gente en la batea?

Si un elemento de la Guardia Nacional te detiene por esta razón, al ser una falta federal, el monto se calcula en Unidades de Medida y Actualización (UMA), por lo que la multa por llevar gente en la batea va de las 20 a las 25 UMAs, lo que equivale a un pago de entre $2,171.40 y $2,714.25 pesos.

Y la razón principal detrás de esta multa no es solo recaudatoria, sino por seguridad, ya que la batea de una Pick-up no ofrece ninguna garantía de seguridad en caso de un accidente, porque:

No hay cinturones de seguridad ni anclajes.

En caso de una frenada brusca o volcadura, los pasajeros salen disparados, lo que suele tener consecuencias mortales.

No hay bolsas de aire ni estructura que proteja contra impactos laterales o traseros.