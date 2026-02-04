Licencia permanente en CDMX: 6 razones por las que podrían cancelártela en 2026

Conoce cuáles son las 6 razones por las que podrían cancelártela la licencia permanente en la CDMX en 2026.

En una ciudad tan grande como la nuestra, las reglas se han puesto más estrictas para asegurarse que solo los conductores prudentes sigan en las calles; por eso, si no quieres que este 2026 las autoridades de la CDMX puedan cancelártela, más vale que revises estas 6 razones de peso. Tu licencia de tipo permanente es un privilegio, y aquí te decimos cómo evitar que un descuido te lo quite.

6 razones por las que te cancelan la licencia permanente en 2026

Aunque no tiene vigencia, las autoridades puede retirar tu licencia permanente en la CDMX de forma definitiva si incurres en estas faltas graves:

Causar accidentes viales graves: Si eres responsable de un percance donde haya víctimas con lesiones permanentes o fallecimientos. Sanciones por alcoholímetro: Acumular infracciones en el programa Conduce sin Alcohol. Invasión de carriles confinados: Manejar en las vías exclusivas del Metrobús o Trolebús. Daños al mobiliario urbano: Chocar y afectar postes, semáforos o infraestructura pública. Reincidencia en infracciones: Que te multen varias veces por la misma falta en un periodo corto. Documentación falsa: Proporcionar datos o documentos apócrifos durante el trámite.

Una vez cancelada por estas razones no hay vuelta atrás; pierdes el derecho a tramitarla nuevamente.

¿Cuánto cuesta la licencia permanente en 2026?

El costo de la licencia permanente en CDMX se mantiene en 1,500 pesos.

¿Puedo ir a SEMOVI sin cita?

La respuesta corta es sí, pero con reservas. Puedes acudir a los módulos de Tesorería Express distribuidos en la Ciudad de México para realizar el trámite sin cita previa.

Y mucho ojo: Si eliges esta opción, ármate de paciencia porque tendrás que formarte y el tiempo de espera depende de la afluencia del día. Si prefieres algo más ágil, lo ideal sigue siendo agendar en el portal oficial.

¿Cómo tramitar la licencia permanente CDMX?

Si eres conductor primerizo, sigue estos pasos:

Registro en Llave CDMX: Es muy importante tener tu cuenta activa para cualquier trámite digital.

Examen de conocimientos: Como es tu primera vez, debes acreditar que sabes manejar y conoces las reglas. Estudia la Guía para la Evaluación Teórica.

Sedes de evaluación: Puedes hacer el examen en línea o acudir a un centro PILARES.

Línea de captura: Al aprobar, recibirás un folio y código QR. Con ellos, genera tu línea de captura y paga los 1,500 pesos.

Espera el reflejo del pago: No comas ansias; el sistema tarda hasta 72 horas en procesar el depósito. Una vez listo, podrás finalizar la emisión.

¿Cuándo termina el plazo para la licencia permanente?

El plazo para obtener la licencia permanente en la Ciudad de México termina el jueves 31 de diciembre de 2026.

TE PUEDE INTERESAR: Multa por manejar sin licencia 2026: cuánto debes pagar según la ley en CDMX