Mundial de Futbol 2026: CDMX pedirá a la FIFA que visitantes estén vacunados contra el sarampión

A cuatro meses del arranque del Mundial de Futbol 2026, la Ciudad de México anunció que solicitará a la FIFA que promueva entre los aficionados internacionales la vacunación contra el sarampión, ante el repunte de casos en el país.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, confirmó que hará una petición formal tanto a la Federación Internacional de Fútbol Asociación como a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que los turistas que viajen a México con motivo de la Copa del Mundo cuenten con su esquema de vacunación actualizado.

¿Es obligatoria la vacuna contra el sarampión para el Mundial 2026?

Hasta ahora, no existe un requisito oficial impuesto por la FIFA que obligue a los asistentes al Mundial 2026 a presentar comprobante de vacunación contra el sarampión.

Lo que está sobre la mesa es una solicitud de las autoridades capitalinas para que el organismo rector del futbol internacional promueva la vacunación como medida preventiva de salud pública.

La propuesta surge en el contexto del brote de sarampión en México, que ha dejado cientos de casos confirmados en la Ciudad de México y decenas de defunciones a nivel nacional, según reportes oficiales.

Casos de sarampión en CDMX y México

De acuerdo con el informe epidemiológico más reciente citado por autoridades locales:

En la Ciudad de México se han confirmado cerca de 200 casos de sarampión.

Se reportó la primera muerte en la capital, correspondiente a una menor de 14 meses.

, correspondiente a una menor de 14 meses. A nivel nacional, la cifra de defunciones asociadas al brote asciende a 28.

Las autoridades sanitarias han señalado que el virus es altamente contagioso y que la mayoría de los contagios se presentan en personas no vacunadas o con esquemas incompletos.

Mundial 2026 en CDMX: contexto sanitario

La Ciudad de México será una de las sedes principales del Mundial 2026, cuya inauguración está programada para el 11 de junio en el Estadio Azteca, para entonces llamado Estado Banorte. Se espera la llegada de miles de visitantes nacionales y extranjeros.

En ese escenario, el gobierno capitalino considera necesario reforzar medidas preventivas para evitar riesgos sanitarios durante un evento masivo de alcance global.

Brugada sostuvo que la intención es proteger tanto a los turistas como a la población local, y enfatizó que la estrategia busca anticiparse a posibles escenarios de contagio ante la alta movilidad internacional que implicará la Copa del Mundo.

Lo que sí y lo que no ha dicho la FIFA

Sí existe una solicitud formal de CDMX para que la FIFA promueva la vacunación contra el sarampión.

una solicitud formal de CDMX para que la FIFA promueva la vacunación contra el sarampión. No existe, hasta el momento, un comunicado oficial de la FIFA que establezca la vacunación como requisito obligatorio para asistir al Mundial 2026.

El tema se mantiene en el terreno de la recomendación y la coordinación institucional, no de una imposición normativa.

