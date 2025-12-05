Estadios mundialistas en México: cuándo estarán listos y cómo llegan al sorteo del Mundial 2026

México rumbo al sorteo mundialista: así van las sedes para 2026

A poco más de seis meses del Mundial 2026, México llega con tres sedes confirmadas y un reloj que avanza hacia la inauguración del torneo más grande de la historia. Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey cierran filas entre obras, adecuaciones y ajustes operativos que deben cumplir con los estándares de FIFA.

Esta es la radiografía actualizada del estado de cada estadio, las fechas clave de entrega y el nivel de preparación rumbo al sorteo.

Estadio Ciudad de México: la sede del partido inaugural

El antes llamado Estadio Azteca, hoy Estadio Ciudad de México, por lineamientos comerciales de FIFA (que no puede permitirse llevar el nombre del banco durante el mundial), será el punto de arranque de la Copa del Mundo 2026 y la sede del partido inaugural el 11 de junio de 2026.

Remodelación y fecha de entrega

La reinauguración está prevista para el 28 de marzo de 2026 .

. La obra contempla modernización de gradas, accesibilidad reforzada, nuevas circulaciones internas y adecuaciones estructurales.

Autoridades capitalinas aseguran que la ciudad “está lista” para recibir la justa y que el avance de la obra se mantiene en tiempo.

Rol en el torneo

Se convertirá en el primer estadio del mundo en albergar tres Copas del Mundo, lo que lo coloca bajo una vigilancia especial en tiempos y calidad de entrega.

Aerial view of aztec stadium in Mexico City / UlrikeStein Ampliar

Estadio Guadalajara: estabilidad y operación lista

Guadalajara llega como una de las sedes más estables del país. El antiguo Estadio Akron, ahora bajo lineamientos FIFA, se mantiene operativo y sin necesidad de una remodelación profunda.

Estado actual

El recinto ya opera con normalidad.

Ha completado ajustes de señalética, nomenclatura, zonas comerciales y áreas de seguridad solicitadas por FIFA.

Su conectividad metropolitana, uno de sus puntos fuertes, se mantiene como ventaja estratégica para el flujo de aficionados.

Qué aporta al sorteo

Guadalajara está en condiciones de recibir partidos de fase de grupos sin contratiempos, lo que la convierte en una sede de bajo riesgo operativo.

The Chivas Stadium, known as Akron Stadium, is one of the sports venues selected for the 2026 World Cup between Mexico, the United States, and Canada. It is located in the municipality of Zapopan, west of the Guadalajara metropolitan area in Jalisco, Mex. / Arturo Peña Romano Medina Ampliar

Estadio Monterrey: la sede más moderna del país

El estadio de Monterrey, antes BBVA, es el recinto técnicamente más avanzado entre las sedes mexicanas y uno de los mejor calificados de la región.

Estado actual

No requiere obras mayores, únicamente ajustes técnicos menores solicitados por FIFA.

Ya es considerado apto para recibir partidos inmediatamente.

Fortaleza clave

La infraestructura ya consolidada de Monterrey reduce la presión en tiempos y logística, lo que lo convierte en la sede más estable del país para 2026.

BBVA Soccer Stadium in the municipality of Guadalupe, Nuevo Leon, Mexico, in the metropolitan area of Monterrey, host of the 2026 FIFA World Cup / Arlette Lopez Ampliar

Fecha del Mundial 2026

El Mundial inicia el 11 de junio de 2026. La Ciudad de México recibirá ese día el partido inaugural.

México y el sorteo: lo que sigue

Con las sedes prácticamente definidas, el sorteo es el punto que terminará de amarrar el calendario y la distribución de partidos. Entre los elementos que se esperan destacan: