Sarampión en México: se registran 195 nuevos contagios, a un ritmo de 8 contagios por hora

México registra 195 nuevos casos confirmados de sarampión, 8 contagios por hora, para contabilizar un acumulado de 10 mil 634 contagios desde la detección del primer caso en 2025.

El sarampión es una infección causada por un virus altamente contagioso que se transmite por gotas de saliva cuando la persona infectada estornuda, tose y habla. El virus puede mantenerse en el aire o superficie durante varias horas y seguir infectando a ma2s personas. Ampliar

¿Cuántas personas han muerto por sarampión en México?

Con relación a las personas fallecidas, la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud informó que se mantiene la cifra en 31 acumuladas entre 2025 y 2026 distribuidas en ocho estados:

Chihuahua 21,

Jalisco 3,

Sonora 1,

Durango 2,

Michoacán1,

Tlaxcala 1,

Ciudad de México 1

Chiapas 1.

¿Dónde hay sarampión en México?

Los estados con más casos en lo que va de este año son:

Jalisco con 2 mil 479 casos,

Chiapas con 378,

Ciudad de México con 278,

Sinaloa con 181

Estado de México con 112.

El grupo de edad con el mayor número de casos es de 1 a 4 años, seguido del grupo de 5 a 9 años y por último el de 25 a 29 años.

¿Cuándo fue el último caso de sarampión en México?

Fue en 1995 cuando se detectó el último caso autóctono de sarampión en México, mismo año en que la Organización Panamericana de la Salud reconoció que la cobertura de vacunación alcanzó al 90% de la población.

En 1996, la misma OPS le otorgó a México el certificado de eliminación de sarampión.

De acuerdo con información gubernamental, la última epidemia de sarampión en México ocurrió entre 1989 y 1990, con una cifra de 89, 163 casos confirmados y casi 5,899 muertes.

Debido a la campaña de vacunación masiva lanzada en 1991, entre 1990 y 1995 la tasa de incidencia se redujo de 80.2 a 0.01 casos por cada 100 mil habitantes.