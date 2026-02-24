Harfuch aclara qué harán con los restos de El Mencho luego del operativo en Jalisco.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó durante la conferencia matutina del lunes 23 de febrero de 2026 cuál será el procedimiento oficial con el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras el operativo federal realizado en Tapalpa, Jalisco.

Cuerpo de “El Mencho”: Harfuch confirma qué harán con los restos del capo luego de identificarlo pic.twitter.com/9qMzFE3Uec — Franc (@paco__miranda) February 24, 2026

Harfuch explicó que al terminar los procesos periciales correspondientes para confirmar plenamente la identidad del capo abatido, entre ellos se encuentran pruebas forenses, análisis genéticos y verificación oficial por parte de las autoridades ministeriales, el cuerpo de “El Mencho” sería entregado a familiares que lo reclamen.

¿Qué pasará con el cuerpo de “El Mencho”?

El secretario fue claro al señalar que, una vez concluida la identificación oficial, los restos serán entregados a familiares que acrediten legalmente el parentesco.

De acuerdo con sus declaraciones, podrán reclamarlos familiares directos o indirectos, siempre que cumplan con los requisitos legales y los procedimientos establecidos por la Fiscalía correspondiente.

El gobierno federal subrayó que este proceso busca garantizar certeza jurídica y evitar especulaciones en torno al destino del cuerpo del líder criminal, cuya muerte provocó una serie de reacciones violentas en distintos estados del país.

Harfuch revela el protocolo oficial sobre los restos de El Mencho luego del operativo en Jalisco

Las autoridades también señalaron que el manejo del caso se mantiene bajo estrictos protocolos de seguridad debido al impacto que tuvo la operación contra uno de los objetivos prioritarios del gobierno mexicano.

Mientras continúan las investigaciones, el gabinete de seguridad reiteró que el procedimiento forense y la eventual entrega del cuerpo se realizará conforme a la ley, sin excepciones y bajo supervisión oficial.