Cuatro años de guerra entre Rusia y Ucrania: Por qué no habrá paz a corto plazo, según Brenda Estefan

Hoy se cumplen cuatro años de la guerra entre Rusia y Ucrania. En entrevista con Carlos Loret de Mola la analista internacional, Brenda Estefan, informó que no ve que ambas partes estén dispuestas a llegar a un acuerdo en este momento, Rusia no ha avanzado en el terrero desde finales de noviembre de 2024.

TE PUEDE INTERESAR: Armas nucleares entre EUA y Rusia sin control a partir de hoy: Especialista UNAM

¿Por qué no hay condiciones para un acuerdo de paz?

“Yo no soy optimista respecto a una paz en el corto plazo… se ha convertido realmente en una <b>guerra de desgaste</b>, algo que el <b>Kremlin</b> lanzó con la idea de que fuera una guerra relámpago para poner un gobierno a modo, pues se ha ido extendiendo en el tiempo… ha avanzado apenas uno por ciento del territorio ucraniano, es el avance más lento que haya tenido un ejército”. — Brenda Estefan, analista internacional

Estefan señaló que se subestimó la voluntad firme de resistir por parte del pueblo ucraniano y en virtud el apoyo que vino de parte de Europa y Estados Unidos en su momento lo cual fue fundamental para que pudiera mantenerse la batalla.

La analista internacional señaló que Ucrania ha tenido el avance más fuerte desde 2023 y Rusia atraviesa el problema de no poder reponer a la velocidad que requiere los efectivos en el terreno.

“Está cambiando sus formas de atraer a reservistas, de atraer más gente al ejército, pero, aun así, la tasa a la cual pierde gente, pues no logra reemplazarla”. — Brenda Estefan, analista internacional

¿Cómo impacta la economía y el apoyo internacional en el conflicto?

Estefan mencionó que Moscú tomó totalmente una economía de guerra y cambiarla a una de paz representa muchos esfuerzos, incluso podría generar una depresión económica en Rusia; esta es una guerra que definirá la presidencia de Vladimir Putin y no puede avanzar lo que el quisiera.

La analista internacional dio a conocer que este cuarto aniversario de la guerra entre Rusia y Ucrania queda marcado por la visita de lideres europeos que llegaron con las manos vacías a Kiev; se tenía la idea de tener un vigésimo paquete de sanciones a Rusia y un apoyo de 90 mil millones de euros para Ucrania y ninguna de las dos propuestas se lograron porque se opuso el líder húngaro Viktor Orbán, quien se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, “claramente se unen ahí la voluntad de Moscú, de Washington y de Budapest”.

Resaltó que se han reconfigurado las guerras en el futuro con el uso de drones, sensores, de tecnologías como starlink, la famosa “killzone” que cada vez se amplía más porque ya no solo es una línea física sino también aérea cubierta por drones en donde es muy peligrosos estar.

Este martes en #AsíLasCosasConLoret:



➡️Todavía hay balaceras y narcobloqueos en varios municipios del país.



➡️La presidenta, 70 muertos después y con “El Mencho” caído, dice que no ha cambiado la estrategia de “Abrazos, no balazos”… todo por el miedo a López Obrador.



➡️El… pic.twitter.com/RO2Cc4FmYk — W Radio México (@WRADIOMexico) February 24, 2026

Síguenos en Google News y encuentra más información