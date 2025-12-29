¿Avanza la paz en el conflicto Rusia-Ucrania tras diálogo impulsado por Trump?

Donald Trump anunció la creación de un grupo de trabajo para negociar el fin del conflicto Rusia-Ucrania, mientras Ucrania plantea garantías de seguridad a largo plazo. / China News Service

Aunque Donald Trump reconoció como compleja la situación de alcanzar la paz en el conflicto Rusia-Ucrania, este domingo anunció que ambas naciones se han mostrado en acuerdo para la negociación a través de “un grupo de trabajo” que iniciará sus labores en las próximas semanas.

Tras su reunión con Trump, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó que el mandatario estadounidense le dio “sólidas” garantías de seguridad, sin embargo, señaló que solo serían por los próximos 15 años, periodo que consideró insuficiente.

¿Qué garantías de seguridad plantea Estados Unidos a Ucrania?

En su rueda de prensa digital, Zelenski comentó: “Le dije [a Trump] que ya tenemos en marcha una guerra que lleva casi 15 años. Por eso, realmente quería que estas garantías fueran más largas… le dije que realmente queremos considerar la posibilidad de 30, 40 o 50 años”, y agregó que la respuesta de Trump fue que “lo pensaría”.

¿Cuándo iniciarían las negociaciones entre Ucrania y Rusia?

El mandatario de Ucrania se dijo dispuesto a sostener contacto con Rusia solo después de una reunión de Estados Unidos con líderes europeos, a fin de poner fin a la guerra, encuentro que espera se lleve a cabo en el mes de enero.

¿Qué papel jugarán Europa y Reino Unido en el proceso de paz?

Zelenski adelantó que, en esta vía hacia la paz, Ucrania levantará la Ley Marcial una vez concluido el conflicto, siempre y cuando se mantengan las garantías de seguridad.

Por su parte, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, dio a conocer una nota diplomática en la que afirmó haber estado en contacto con los mandatarios de Estados Unidos y Ucrania, reforzando la urgencia de poner fin a la guerra lo antes posible.

