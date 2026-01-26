¡Mundial 2026 sin privilegios! Aclaran que SAT no dará exenciones fiscales generalizadas

Gabriela Cuevas Barrón, coordinadora de los trabajos del Gobierno Federal para el Mundial 2026, aclaró que es falso que todo lo relacionado con que el Mundial 2026, o los asistentes a esta justa deportiva, tengan exenciones fiscales por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, explicó que a pesar de que el gobierno de Enrique Peña Nieto firmó distintas garantías que comprometían al estado mexicano, la administración pública informó que solamente pueden acceder a estos beneficios los bienes o personas que sean estricta y directamente necesarios para la realización del torneo.

¿Quiénes sí pueden acceder a beneficios fiscales durante el Mundial 2026?

“Había quienes les decían que todo lo que venga del mundial va a tener extensiones fiscales, es falso, extensiones o cualquier tipo de beneficio fiscal, sólo lo tendrán aquellos bienes o personas estricta y directamente relacionados con la celebración del torneo en nuestro país, qué quiere decir esto… digamos si hay un determinado bien que tienen que usar los jugadores cuando están en la cancha, eso sí tendrá extensiones fiscales, pero si ese mismo bien se está comercializando en tiendas deportivas, no tiene ningún beneficio, paga sus impuestos completos y eso es uno de los muchos logros que ha tenido la Secretaría de Hacienda”. — Gabriela Cuevas Barrón

La nueva regulación, definida en la Resolución Miscelánea Fiscal 2026, obliga a los futbolistas extranjeros que participen en la Copa Mundial 2026, en la Ciudad de México (Estadio Banorte), Guadalajara (Estadio Akron) y Monterrey (Estadio BBVA) a pagar ISR al SAT sobre los ingresos obtenidos dichas sedes del territorio nacional.

¿Cuánto deberán pagar los futbolistas extranjeros al SAT?

“Es parte justamente de estos acuerdos que se han tenido con la <b>FIFA</b>, México insisto, exitoso porque no ha sido una decisión o unilateral ha sido un larguísimo proceso de negociación. Ambas partes estuvimos de acuerdo y sí también hay que reconocer el apoyo de FIFA que entienden que hoy México tiene una realidad política legal e institucional que la que tenía en enero del 2018 en el México la transformación hemos sido muy claros en que no existan los privilegios fiscales y estos cobros por parte del SAT son un ejemplo de ello de cómo se han ido acotando esas garantías”. — Gabriela Cuevas Barrón

Dicha tasa será del 25% sobre los ingresos brutos generados en México y no se permitirán deducciones personales, salvo que el jugador cuente con un representante fiscal con residencia en el país.

