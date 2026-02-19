¿Adiós a los precios bajos? El Mundial 2026 disparará el costo de hoteles en CDMX / simonmayer

El Mundial 2026 es la gran esperanza para “refrescar” la economía de la Ciudad de México, pero vendrá con un costo elevado para los visitantes. La Canaco descartó imponer topes a las tarifas de hoteles, advirtiendo que los precios podrían subir hasta un 50% debido a la ley de oferta y demanda. Mientras el sector turismo se prepara para el éxito, los comerciantes de Tlalpan denuncian una crisis por obras mal ejecutadas que han desplomado sus ingresos.

Tras un crecimiento económico de apenas 0.8% en 2025, la Cámara de Comercio de la Ciudad de México advirtió que la recuperación en 2026 dependerá del impacto del Mundial de Fútbol, la inversión en infraestructura y de que la derrama económica no se fuge hacia la informalidad.

¿De qué dependerá el crecimiento económico 2026?

El presidente de la Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, señaló que los grandes eventos programados en la capital podrían “refrescar” la actividad económica, aunque reconoció que el reto será alcanzar un crecimiento cercano al 2%.

“Eso le va a ayudar mucho a, pues, tratar de obtener, por lo menos, un punto del PIB, en lugar de estar siempre abajo del PIB, ¿no? Como el crecimiento del dos mil veinticinco, que fue cero punto ocho. Crecimiento económico, como que ya nos estamos acostumbrando a a a no tener el el números negativos, pero tampoco tan positivos. Entonces, tenemos que buscar un dos, está muy difícil hacerlo". —

“Hay un plan de inversiones que anuncia la presidente de la república, Ese par de ese plan de inversiones en infraestructura tiene que ayudar a jalar actividad económica, tanto nacional como internacional, y y pudiéramos pensar que dos mil veintiséis pueda ser un año mucho más favorable con respecto al veinticinco y al veinticuatro en crecimiento económico”.

El líder empresarial subrayó que la prioridad es que el consumo derivado de los eventos internacionales beneficie al comercio formal, “tenemos que ver que esa actividad económica se vaya al comercio, servicios y turismo formales y no se vaya a la informalidad”.

¿Y qué hay del precio de los hoteles?

Ante las quejas por posibles sobrecostos en hoteles durante el Mundial, Gutiérrez Camposeco rechazó la imposición de topes.

Por último, señaló que los incrementos de entre 40 y 50% son habituales en eventos internacionales de alta demanda y advirtió que regular precios podría generar mercados negros.

“No, yo creo que, efectivamente, es la ley de la oferta y la demanda. Nosotros nunca estaremos de acuerdo con topar, porque eso genera mercado negro. Entonces, lo que sí es un hecho, nosotros tenemos el área de turismo en la cámara, es comercio, servicios y turismo”. —

“A lo mejor, un 40, 50 por ciento de diferencial, este, hacia arriba con respecto a los precios normales, pero eso es normal en cualquier parte del mundo. Lo que se hizo en Francia, en otros lugares, pues los precios subieron, porque la demanda, efectivamente, es mucho más fuerte”, finalizó.

¿Qué señalamientos hizo sobre obras y precios por el Mundial?

El presidente de Canaco reconoció inconformidad de comerciantes en Calzada de Tlalpan por la construcción de una ciclovía que, aseguró, ha afectado ventas hasta en 40%.

Cuestionó la calidad de los trabajos y pidió mayor supervisión en las obras a cargo del Gobierno capitalino, al advertir que cualquier retraso o falla impactaría directamente a la administración local.

“En el caso, por ejemplo, de Tlalpan, la ciclovía, bueno, hemos recibido quejas de nuestros afiliados, todas, porque además estuvo mal hecho, está mal hecho, ya se está descarapelando, o sea, y cerraron muchos lugares donde, por ejemplo, comerciantes que tienen su estacionamiento, bajaron en esa zona de Tlalpan 40% las ventas, ahora que pusieron la ciclovía”. —

En contraste, elogió las mejoras en el aeropuerto capitalino, destacando que las obras se realizan con recursos propios provenientes de rentas comerciales.

Aseguró que los trabajos avanzan en tiempo y forma bajo la administración de la Marina.

