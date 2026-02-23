Jornada laboral de 40 horas: Diputados dan el “sí” en comisiones

La oposición, aunque votaron a favor, exigieron especificar en la Constitución el descanso de dos días a la semana y eliminar la aplicación gradual / Steve Peixotto Photography

Igual que ocurrió en el Senado hace dos semanas, ahora en comisiones de la Cámara de Diputados se aprobó por unanimidad con 61 votos a favor la reforma en materia laboral que reduce de 48 a 40 horas la semana laboral 40 horas.

No hubo ningún legislador que votara en contra ni en abstención.

¿Qué contempla la reforma laboral aprobada en comisiones?

Momentos antes, el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, acudió a San Lázaro para explicar el contenido de dicha iniciativa que llamó “la primavera laboral” y que beneficiará al 63.9 por ciento de ellos, pues el resto ya labora solo 40 horas semanas en el país.

“Estamos hablando de la primavera de los derechos laborales, esta primavera laboral, sus objetivos son reducir la fatiga y abonar a la reducción de los accidentes laborales, una mejora sustancial en la salud y seguridad en el trabajo, con ello un mayor equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores” — Marath Bolaños López

En las comisiones unidas del Trabajo y de Puntos Constitucionales los diputados de la oposición, aunque votaron a favor exigieron especificar en la Constitución el descanso de dos días a la semana y eliminar la aplicación gradual, mientras que los de Morena y sus aliados defendieron la reforma presidencial sin modificación alguna, es decir, que entre en vigor hasta el 2030.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, rechazó que los trabajadores quieran laborar seis días y descansar solo uno.

“El haber dejado a la negociación la posibilidad de que los trabajadores y los patrones se pongan de acuerdo para ese segundo día de descanso en lugar de ponerlo explícitamente en la Constitución. Es que los trabajadores quieren más horas de trabajo, no, no es quieran más horas de trabajo, lo que quieren es más salario y por eso dicen: pues si le entro, precisamente porque necesitan más dinero no porque quieran estar más tiempo en el trabajo”. — Patricia Mercado

¿Cuándo entraría en vigor la reducción de 48 a 40 horas?

En tanto, el diputado del PAN, Teo Kalionchiz, se pronunció por aplicar también mayores estímulos fiscales a los patrones para que puedan soportar el aumento de la nómina, ya que la semana de 40 horas implica además de más impuestos más dinero a repartir entre sus empleados.

“No solo se trata de aprobar las 40 horas, hay que garantizar que no se pierdan los empleos, que no quiebren las Mypimes, no queremos que aumente la informalidad, queremos que se eleve la productividad de los trabajadores, fomentar estímulos fiscales, fomentar y cuidar al empleador, porque son el soporte, son los que generen empleos en este país., que quede claro. O sea, vamos a tener muchos empleados descansados, pero preocupados por pagar los impuestos”. — Teo Kalionchiz

La reforma constitucional que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas de manera gradual hasta el 2030, será discutida este martes en el Pleno de la Cámara de Diputados.

