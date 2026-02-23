Gobierno de Hidalgo niega presencia del CJNG tras quema de vehículos; culpan a grupos del Edomex

Aseguran que obedece a un enfrentamiento entre agrupaciones separadas de “Los H”, que buscan mantener el control de robo de hidrocarburo y narcomenudeo

Luego de la quema de vehículos en diferentes puntos de Hidalgo, el secretario de Gobierno estatal, Guillermo Olivares Reyna, negó que exista presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el territorio estatal, ya que afirmó que se trataron de personas provenientes del Estado de México.

¿Hubo presencia del CJNG en los hechos de violencia?

El funcionario estatal señaló que identificaron que las personas que incurrieron en las quemas de vehículos lo hicieron al ingresar directamente del Estado de México, pero no se ha contabilizado la presencia real del CJNG, pese a los recientes hechos de violencia.

De acuerdo con el responsable de la política interna en el estado, los hechos de violencia que se han suscitado en la región de Tula obedecen al enfrentamiento entre las agrupaciones separadas de “Los H”, que buscan mantener el control de robo de hidrocarburo y narcomenudeo, pero que no dependen del CJNG.

Derivado de los bloqueos carreteros recientes en Tula de Allende, cuatro personas provenientes del Estado de México fueron detenidas con armas largas, combustible y droga, gracias al monitoreo estratégico y al operativo encabezado por el titular de la Secretaría de Seguridad… pic.twitter.com/e3Ki0o9RQs — Seguridad Pública de Hidalgo (@SSP_Hidalgo) February 23, 2026

¿Qué medidas de seguridad se implementaron?

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública estatal (SSPH), Salvador Cruz Neri, informó que se intensificaron los operativos en la zona para garantizar condiciones de seguridad en el territorio estatal, principalmente con el envío de más de 500 efectivos en la región Tula-Tepeji.

Agregó que la SSPH mantiene operativos coordinados de manera indefinida con la Guardia Nacional (GN) en los municipios de la zona sur, por lo que recalcó que existen condiciones de paz en el estado y por ello se han reanudado las actividades económicas en su normalidad.

En tanto, el titular de la Secretaría de Educación Pública estatal (SEPH), Natividad Castrejón Valdez, señaló que sólo se suspendieron las clases este día en los municipios donde se presentaron quemas de vehículos, pero este martes se retomarán las actividades públicas.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo y de los Mandos Coordinados, mantienen el despliegue en calles, carreteras, caminos y municipios de cada región del estado.



Si necesitas apoyo, acércate o llama al 911.#PrimeroElPueblo #SSPH pic.twitter.com/JQB8m9h3X8 — Seguridad Pública de Hidalgo (@SSP_Hidalgo) February 23, 2026

Asimismo, indicó que esta medida únicamente se aplicó de manera preventiva, como parte de las resoluciones que se efectuaron tras las reuniones del gabinete de seguridad y determinar las acciones que se llevarán a cabo en la región.

