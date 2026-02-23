CFE 2026: Entregará lavadoras y refrigeradores; Así puedes aplicar

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) lanzó un programa de apoyo para este 2026 mediante el cual entregará electrodomésticos eficientes, como lavadoras y refrigeradores, a familias mexicanas. La iniciativa busca incentivar el ahorro de energía, renovar equipos obsoletos y apoyar la economía de hogares con menor capacidad de gasto.

Este tipo de programas se ha visto en distintas administraciones con objetivos similares: reducir el consumo eléctrico doméstico, disminuir el gasto familiar y promover equipos más eficientes que cuiden el bolsillo y el medio ambiente.

¿Quiénes pueden recibir estos electrodomésticos por parte de la CFE?

El programa está orientado principalmente a usuarios domésticos de la CFE con bajo ingreso familiar. Esto incluye personas que viven en zonas con un menor nivel socioeconómico y que cuenten con suministro eléctrico residencial.

Si bien no hay una lista cerrada de beneficiarios publicada aún, quienes previamente han participado en programas sociales vinculados a CFE o que cumplan con ciertos criterios de consumo energético podrían tener prioridad dentro del proceso de selección.

¿Qué requisitos se solicitan?

Para acceder a los apoyos, los interesados deberán cumplir con algunos requisitos básicos, como:

Ser usuario domiciliario de la CFE con servicio activo.

Presentar identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio reciente.

Currículum de consumos eléctricos que demuestre adherencia a criterios de bajo consumo o necesidad.

Si bien los requisitos pueden ajustarse según cada estado o la disponibilidad de equipos, en general se busca comprobar que la familia realmente necesite el apoyo y esté registrada formalmente ante el Servicio de Electricidad.

¿Qué electrodomésticos entregarán y por qué?

La CFE planea entregar principalmente:

Lavadoras de alta eficiencia energética

Refrigeradores con sello de bajo consumo

La idea detrás de este esquema es que los equipos más eficientes no solo ayuden a disminuir la factura eléctrica de las familias beneficiarias, sino que también impulsen el uso de tecnologías menos demandantes de energía en el hogar.

Además del beneficio económico directo, la meta es promover una cultura de uso responsable de la electricidad, alineada con metas de sostenibilidad energética en el país.