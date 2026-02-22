“Sin seguridad no hay inversión”: la postura de Coparmex tras los recientes hechos violentos

En diferentes hechos de violencia, varios camiones y urbanos del servicio público fueron atacados e incendiados por hombres armados

Tras los bloqueos y ataques a establecimientos en distintos estados, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exhortó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a fortalecer las condiciones de seguridad en las regiones afectadas por hechos violentos, con el fin de proteger a la población y evitar afectaciones a la actividad económica.

¿Qué medidas pidió Coparmex para fortalecer la seguridad pública?

En un comunicado, el organismo cúpula del sector patronal reconoció las acciones emprendidas por las Fuerzas Armadas, el Gabinete de Seguridad y las autoridades civiles en defensa del Estado de derecho; sin embargo, subrayó la necesidad de reforzar la presencia institucional y las medidas preventivas para garantizar la integridad de las personas y el funcionamiento de los centros de trabajo.

Coparmex solicitó mantener bajo resguardo vialidades, carreteras, comercios y establecimientos estratégicos que permitan la movilidad y el intercambio comercial, al advertir que la interrupción del libre tránsito puede generar impactos negativos en la economía local y regional.

¿Cómo impacta la seguridad en la inversión y el empleo?

El sindicato patronal señaló que, ante este contexto, las empresas evaluarán sus operaciones conforme a la información oficial y las condiciones de cada localidad, privilegiando la seguridad de sus colaboradores y actuando con prudencia y flexibilidad.

La Coparmex advirtió que la seguridad pública es un factor determinante para la confianza de los inversionistas y la estabilidad del empleo. “La estabilidad y el libre tránsito son condiciones indispensables para preservar la confianza, la inversión y el empleo”, destacó.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades a enviar señales claras de orden, legalidad y capacidad institucional, al considerar que México requiere resultados y una coordinación efectiva en materia de seguridad para mantener su competitividad y reputación.

Finalmente, el sector patronal expresó su confianza en que se restablezca la paz en las regiones afectadas, a fin de que las actividades productivas retomen su normalidad y se proteja el progreso económico del país.

