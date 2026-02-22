¿Qué está pasando en Guanajuato? Lista de municipios con alerta por bloqueos y quema de negocios

Celaya, Gto.- Un domingo de caos y fuego envuelve a Guanajuato. Como efecto dominó tras el operativo en contra de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el Bajío se convirtió en el escenario de narcobloqueos, quema de vehículos comerciales y ataques directos a establecimientos.

En Moroleón, se registran al menos dos vehículos quemados, uno de la empresa Sabritas y otro de transporte de carga.

Lo anterior ha originado que los cuerpos de emergencia se mantengan en alerta por los disturbios suscitados en los municipios de San Francisco del Rincón, León, Guanajuato, Silao e Irapuato.

En Celaya, la central camionera informó que suspendió los viajes y corridas, sobre todo a municipios como León, Irapuato, Silao, y San Francisco del Rincón, así como a los estados de Michoacán y Jalisco, esto como medida de prevención ante los disturbios suscitados esta mañana.

¿Qué municipios de Guanajuato registran afectaciones?

Mediante un comunicado interno se informó a los cuerpos de emergencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que se mantuvieran en alerta de cualquier emergencia en la ciudad, esto por la quema de vehículos, tráilers, negocios y farmacias en los estados de Jalisco y Michoacán.

Además que estos alcanzaron el estado de Guanajuato en los municipios de León, San Francisco del Rincón, Irapuato y Silao.

Hasta el momento, en la zona de Celaya Villagrán, Cortazar, Juventino Rosas, Apaseo el Grande y Apaseo el Alto, no se ha dado ninguna situación, sin embargo, se mantienen al pendiente para cualquier emergencia.

Es importante señalar a la ciudadanía que si tiene que salir de algún punto o algún lugar, extreme precauciones ya que por el momento el estado se mantiene alerta ante estos bloqueos, incendios y ataques.

Derivado de diversos operativos del Gobierno Federal en Jalisco, se han registrado quemas en farmacias y tiendas de conveniencia en distintos puntos de Guanajuato.



Hasta el momento se tienen registrados estos hechos en Guanajuato capital, Moroleón, Irapuato, Silao, León y… pic.twitter.com/RZNP058Zcw — Secretaría de Seguridad y Paz (@pazgobgente) February 22, 2026

¿Qué ocurre en Jalisco y Michoacán y cómo impacta en la región?

Además de lo antes mencionado, se reporta la colocación de poncha llantas y quemas también de neumáticos.

Derivado a los mismo bloqueos, los municipios de Irapuato reportaron varios incidentes en colonias y calles de su ciudad en donde incendiaron varios camiones de transporte tráiler y vehículos.

En San Francisco del Rincón también se reportaron varios disturbios en donde quemaron tráilers en algunos accesos a la ciudad al igual que en el municipio de León en algunas plazas y colonias.

Es importante mantenerse informado a través de los canales y medios de comunicación para evitar zonas donde se estén realizando este tipo de actos.

