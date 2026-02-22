Edomex en alerta máxima ante disturbios del CJNG

Derivado del asesinato del cartel del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Nemesio Oseguera, alias “el Mencho”, el gobierno del Estado de México activó un protocolo seguridad Edomex por los disturbios registrados en entidades vecinas.

Cristóbal Castañeda, Camarillo, Secretario de Seguridad, informó en sus redes sobre esta estrategia.

“La SSEM implementó un refuerzo preventivo de seguridad en las zonas limítrofes con los estados de Guerrero, Michoacán y Morelos.Estas acciones se desarrollan de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno, mediante despliegues operativos estratégicos, incremento de patrullajes, instalación de puntos de supervisión y el fortalecimiento de tareas de vigilancia e inteligencia, con el objetivo de preservar el orden público y garantizar la seguridad de la población”. —

🔴Secretaría de Seguridad del Estado de México despliega refuerzo preventivo en las zonas colindantes con los estados de Guerrero, Michoacán y Morelos.



¿En qué consiste el refuerzo preventivo en el Estado de México?

Por otra parte, las terminales de autobuses, tanto de Toluca y Atlacomulco, cuentan con varios pasajeros varados, ya que diversas empresas de transporte suspendieron sus corridas a estados vecinos.

Testimonios retratan que la situación los dejará a la espera de la instrucción de las autoridades.

En el Estado de México instalamos este domingo la Mesa de Paz, en la que giré instrucciones para garantizar la seguridad de las y los mexiquenses, con operativos de prevención ante los recientes acontecimientos ocurridos en Jalisco.



Mantendremos monitoreo permanente y… — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) February 22, 2026

¿Qué impacto tuvo en el transporte y los municipios?

De manera preventiva, hay autoridades locales que también han hecho lo propio para reforzar la seguridad ante posibles disturbios, entre ellos, el Ayuntamiento de Toluca, quien, a través de su presidente municipal, Ricardo Moreno Bastida, anunció que trabajan con autoridades estatales y federales para prevenir expresiones.

Informes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) apuntan que en la entidad tienen presencia de este cartel en 60 de los 125 municipios.

