No hay presencia de cárteles; Hidalgo reporta todas sus carreteras libres y refuerza seguridad
Se reportó la quema vehículos en Tula y municipios cercanos; nueve unidades fueron incendiadas en distintos tramos carreteros.
Esta mañana se registraron quema vehículos en diferentes puntos carreteros de Hidalgo, principalmente en Tula, Tetepango, Ajacuba y Mixquiahuala, después del operativo federal implementado en Jalisco para detener a Nemesio Oceguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Te podría interesar: Claudia Sheinbaum llama a la calma ante narcobloqueos en el país
¿En qué carreteras ocurrieron los incendios?
De acuerdo con los reportes locales, los hechos ocurrieron en la carretera Tula-Jorobas, el tramo Juandho-Cañada y la vía Tezontlale-Guerrero, donde nueve unidades resultaron incendiadas como parte de las exigencias por la aprehensión del “Mencho”.
Las autoridades estatales arribaron al lugar para sofocar el incendio, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSPH) implementó el operativo para resguardar el lugar y permitir la circulación de la zona.
También puedes leer: ¿Qué está pasando en Guanajuato? Lista de municipios con alerta por bloqueos y quema de negocios
¿Qué informaron las autoridades estatales?
Hasta el momento, las autoridades estatales no ha informado si la quema de vehículos corresponde a las muestras de exigencias por el operario implementado en Jalisco.
El secretario de Gobierno estatal, Guillermo Olivares Reyna, dijo que en el estado no se ha identificado la presencia alguna organización delictiva mayor que opere en el territorio estatal, por lo cual se mantiene la presencia de las autoridades estatales.
Por su parte, el gobernador Julio Menchaca aseguró que todas las carreteras de Hidalgo se encuentras abiertas, y que se reforzó la presencia policial con más de 500 elementos.