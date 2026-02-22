No hay presencia de cárteles; Hidalgo reporta todas sus carreteras libres y refuerza seguridad

Los hechos ocurrieron en la carretera Tula-Jorobas, el tramo Juandho-Cañada y la vía Tezontlale-Guerrero, aunque la situación ya fue controlada

Esta mañana se registraron quema vehículos en diferentes puntos carreteros de Hidalgo, principalmente en Tula, Tetepango, Ajacuba y Mixquiahuala, después del operativo federal implementado en Jalisco para detener a Nemesio Oceguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Derivado del operativo federal llevado a cabo en Jalisco, les informo que el Gabinete de Seguridad se mantiene en sesión permanente.



En coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, he instruido el reforzamiento de la presencia operativa con patrullajes,… — Julio Menchaca (@juliomenchaca_) February 22, 2026

¿En qué carreteras ocurrieron los incendios?

De acuerdo con los reportes locales, los hechos ocurrieron en la carretera Tula-Jorobas, el tramo Juandho-Cañada y la vía Tezontlale-Guerrero, donde nueve unidades resultaron incendiadas como parte de las exigencias por la aprehensión del “Mencho”.

Las autoridades estatales arribaron al lugar para sofocar el incendio, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSPH) implementó el operativo para resguardar el lugar y permitir la circulación de la zona.

¿Qué informaron las autoridades estatales?

Hasta el momento, las autoridades estatales no ha informado si la quema de vehículos corresponde a las muestras de exigencias por el operario implementado en Jalisco.

El secretario de Gobierno estatal, Guillermo Olivares Reyna, dijo que en el estado no se ha identificado la presencia alguna organización delictiva mayor que opere en el territorio estatal, por lo cual se mantiene la presencia de las autoridades estatales.

Por su parte, el gobernador Julio Menchaca aseguró que todas las carreteras de Hidalgo se encuentras abiertas, y que se reforzó la presencia policial con más de 500 elementos.

En relación al operativo federal de Jalisco, les comparto que todas las vías federales y estatales en territorio hidalguense se encuentran abiertas y en funcionamiento.



Hemos reforzado la presencia policial con más de 500 elementos desplegados desde las primeras horas del día en… — Julio Menchaca (@juliomenchaca_) February 22, 2026

