Iztapa las Jefas 2026: Calendario y fechas de registro para recibir el apoyo de 4 mil pesos

Para participar en Iztapa las Jefas 2026, es necesario residir en la demarcación, tener entre 34 y 57 años y no ser trabajadora del gobierno capitalino; consulta el calendario y fechas de registro para recibir el apoyo de 4 mil pesos.

La alcaldía Iztapalapa ha publicado los lineamientos de operación para el programa dirigido a mujeres con dependientes económicos. El proceso de inscripción se realiza de manera escalonada para organizar la recepción de documentos en los módulos autorizados. A continuación, te decimos el funcionamiento de Iztapa las Jefas 2026, junto con el calendario y fechas de registro para recibir el apoyo de 4 mil pesos, con el fin de que las solicitantes cumplan con los plazos administrativos establecidos por la demarcación.

¿Cuándo empieza el registro de Iztapa las Jefas en 2026?

El periodo para inscribirte al programa Iztapa las Jefas 2026 arranca este 22 de febrero y termina el 8 de marzo. Debes acudir a la Dirección General de Inclusión y Bienestar Social de la alcaldía (de 9:00 a 15:00 horas) según la letra de tu apellido:

A : 22 de febrero.

: 22 de febrero. B y C : 23 y 24 de febrero.

: 23 y 24 de febrero. D, E y F : 25 de febrero.

: 25 de febrero. G : 26 y 27 de febrero.

: 26 y 27 de febrero. H : 28 de febrero.

: 28 de febrero. I, J, K y L : 1 de marzo.

: 1 de marzo. M : 2 y 3 de marzo.

: 2 y 3 de marzo. N, O y P : 4 de marzo.

: 4 de marzo. Q y R : 5 de marzo.

: 5 de marzo. S : 6 de marzo.

: 6 de marzo. T, U y V : 7 de marzo.

: 7 de marzo. W, X, Y y Z: 8 de marzo.

¿Cuánto es el apoyo de Iztapa las Jefas?

Para todas las beneficiarias de iztapa las jefas 2026, el monto total es de $4,000 pesos. Toma en cuenta que este apoyo se entrega en 4 ministraciones de $1,000 pesos cada una a lo largo del año. Es un recurso directo que llega para fortalecer el bolsillo de las jefas de familia bienestar 2026.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Recibiste el mensaje del Bono Mujer Bienestar 2026? 3 señales para identificar el supuesto apoyo de 2 mil 750 pesos

¿Cómo ingresar al programa Iztapa las Jefas?

Para entrar al padrón de iztapa jefas, es indispensable cumplir con los siguientes requisitos y presentarlos en las oficinas de la alcaldía:

Ser jefa de hogar residente de la demarcación.

residente de la demarcación. Tener entre 34 y 57 años cumplidos.

cumplidos. No trabajar en la Alcaldía Iztapalapa ni en el Gobierno de la CDMX .

ni en el . No recibir otros apoyos similares de la misma alcaldía.

Documentación necesaria (original y copia):

INE vigente con domicilio en Iztapalapa. Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses) solo si la dirección no está visible en tu INE. CURP (solo si no es legible en tu identificación). Llenar la cédula de solicitud y el manifiesto de vulnerabilidad que te entregarán directamente en la oficina.

TE PUEDE INTERESAR: Convocatoria Servidores del Bienestar 2026 en CDMX: Así puedes ganar hasta 12 mil pesos