Convocatoria Servidores del Bienestar 2026 en CDMX: Así puedes ganar hasta 12 mil pesos

Conoce los detalles de la convocatoria Servidores del Bienestar 2026 y aplica para ganar hasta 12 mil pesos mensuales en la CDMX

La Secretaría de Bienestar ha lanzado la convocatoria Servidores del Bienestar 2026, una opción para quienes viven en la CDMX y buscan vacantes que están hechas para personas con vocación social, por lo que ahora te compartimos todo sobre el programa para Servidoras y Servidores del Bienestar 2026.

¿Cómo le hago para entrar a trabajar en bienestar?

Para integrarte a este equipo a través de la Convocatoria Servidores de la CDMX 2026, es necesario cumplir con:

Vivir en la CDMX, específicamente en la alcaldía donde deseas participar.

Tener al menos 18 años cumplidos.

Estudios mínimos de nivel básico (primaria o secundaria).

Se requiere tiempo completo, incluyendo fines de semana y días festivos.

Llenar el prerregistro y el formato de CV oficial de la Secretaría.

Experiencia en manejo de grupos, trabajo en equipo y atención ciudadana.

Puedes descargar el formato de ingreso necesario en: Formato de Registro SEBIEN

TE PUEDE INTERESAR: Convocatoria de trabajo PILARES CDMX 2026: Requisitos para ganar 15 mil pesos al mes en estas 18 vacantes

Requisitos de la Convocatoria de Servidores Bienestar 2026

Para que tu solicitud sea aceptada, asegúrate de tener a la mano estos documentos:

Identificación oficial vigente: INE, licencia de conducir, cartilla militar, cédula o pasaporte.

Comprobante de domicilio reciente: Recibo de agua, luz, teléfono o gas (con menos de tres meses de antigüedad y que corresponda a tu alcaldía).

Comprobante de estudios: Certificado, constancia o boleta de nivel básico como mínimo.

CURP: Solo en caso de que no aparezca de forma clara en tu identificación oficial.

¿Cuánto pagan por trabajar en Bienestar?

Dependiendo del perfil, esto te pagan por trabajar en Bienestar:

Persona facilitadora de servicios tipo A: Un apoyo mensual de $12,000 pesos.

Persona facilitadora de servicios tipo B: Un apoyo mensual de $10,000 pesos.

¿Qué hace un servidor del bienestar 2026?

Si cumples con los requisitos de la convocatoria de Servidores de la CDMX en 2026, tu labor será:

Ofrecer servicios de cuidado de nivel alto o muy alto.

Atender a niñas, niños y personas mayores.

Apoyar a personas con alguna discapacidad que no pueden realizar actividades de forma autónoma.