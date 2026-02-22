Christopher Landau celebra la caída de “El Mencho” tras operativo en Jalisco: “Es un gran avance”

Christopher Landau reaccionó al operativo en Jalisco y afirmó que la caída de “El Mencho” representa un avance en la lucha contra el narcotráfico a nivel regional.

El Subsecretario de Estado de los Estados Unidos reaccionó este domingo al abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien murió durante un operativo encabezado por el Ejército mexicano en Tapalpa, Jalisco, de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional.

A través de un mensaje que compartió en redes sociales, Christopher Landau informó que fue notificado del abatimiento de “El Mencho”, a quien describió como uno de los capos del narcotráfico más sanguinarios y despiadados, y sostuvo que el operativo representa un avance significativo para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo.

Sin embargo, también lamentó los episodios de violencia registrados en distintos estados tras el operativo y llamó a la población a mantener la calma. “Ánimo, México”, concluyó en su mensaje.

Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que para la ejecución de la operación se contó con información complementaria proporcionada por autoridades de Estados Unidos, lo que confirma la coordinación bilateral en materia de seguridad con la administración de Trump.

