Organización Mundial de la Salud declara emergencia sanitaria mundial por brote de ébola en África

El brote de ébola por virus Bundibugyo mantiene en alerta sanitaria a Congo y Uganda tras la detección de cientos de casos sospechosos.

La Organización Mundial de la Salud declaró este sábado una emergencia sanitaria mundial por el brote de ébola causado por el virus Bundibugyo en la República Democrática del Congo y Uganda, luego de que las autoridades reportaran más de 300 casos sospechosos y al menos 80 muertes relacionadas con la enfermedad.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, precisó que el evento representa una emergencia internacional bajo el Reglamento Sanitario Internacional, aunque dijo que no cumple con los criterios para ser considerada una emergencia pandémica como ocurrió con el COVID-19.

¿Qué pidió la OMS tras declarar la emergencia por ébola?

En un mensaje compartido a través de X, la OMS pidió no cerrar fronteras ni imponer restricciones internacionales de viaje o comercio, al considerar que estas medidas no tienen sustento científico y podrían agravar el riesgo sanitario al empujar movimientos hacia rutas irregulares.

Las autoridades sanitarias identificaron que el brote actual es provocado por el virus Bundibugyo, una variante poco común del ébola para la que actualmente no existen vacunas ni tratamientos aprobados. Aunque Congo y Uganda han enfrentado más de 20 brotes de ébola en las últimas décadas, ésta es apenas la tercera vez que se detecta esta cepa.

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¿Cuántos casos de ébola se han registrado?

Hasta este 16 de mayo, la OMS contabilizó ocho casos confirmados por laboratorio, 246 casos sospechosos y 80 muertes sospechosas en la provincia de Ituri, en el este del Congo. Además, se confirmaron casos en Kampala, capital de Uganda, así como un contagio en Kinshasa relacionado con una persona proveniente de Ituri.

Además, alertó sobre agrupamientos inusuales de muertes comunitarias y al menos cuatro fallecimientos de trabajadores de la salud con síntomas compatibles, lo que ha incrementado la preocupación por posibles contagios dentro de hospitales y centros médicos.

¿Qué es el virus Bundibugyo?

El virus Bundibugyo fue detectado por primera vez en Uganda entre 2007 y 2008, durante un brote que dejó 37 muertos. Posteriormente reapareció en 2012 en la ciudad congoleña de Isiro, donde causó 29 fallecimientos.

Ante el avance del brote, la OMS pidió a los países afectados reforzar la vigilancia epidemiológica, rastreo de contactos, aislamiento de pacientes y protección del personal sanitario. También recomendó considerar la suspensión de eventos masivos en las zonas afectadas y fortalecer los controles sanitarios fronterizos.

Pese a la alerta internacional, el organismo sostuvo que no considera necesarios controles especiales en aeropuertos fuera de la región afectada.

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