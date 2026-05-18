ICE desata polémica en Phoenix por patrullas con placas de Morelos y Zacatecas

Las redes sociales encendieron una nueva polémica migratoria en Estados Unidos. Videos grabados en Phoenix, Arizona, muestran varias patrullas utilizadas en operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, portando placas de los estados mexicanos de Morelos y Zacatecas.

¿Por qué vehículos de ICE tenían placas de Morelos y Zacatecas en Phoenix?

Las grabaciones comenzaron a circular durante operativos migratorios realizados en distintas zonas de Phoenix, donde agentes federales realizaron inspecciones y detenciones relacionadas con personas en situación irregular. En varios videos compartidos en redes sociales se observan camionetas tipo SUV y pickups con características similares a las utilizadas por ICE, aunque con matrículas mexicanas visibles.

#EEUU 🇺🇸 Policía de Phoenix utilizó vehículos oficiales con placas de Morelos y Zacatecas en operativos. #Periodistas pic.twitter.com/FTFkETroay — Periodistas Oaxaca (@PeriodistasOax) May 17, 2026

Hasta el momento, ni ICE ni el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos han emitido una explicación oficial sobre las placas de Morelos y Zacatecas detectadas en los vehículos. Tampoco autoridades mexicanas han confirmado si las unidades pertenecen a corporaciones oficiales o si se trata de vehículos privados registrados en México. La falta de información oficial ha provocado especulaciones y un intenso debate en plataformas digitales.

Lo que se sabe sobre las patrullas con placas mexicanas usadas por ICE en Arizona

El tema ocurre en medio de una creciente presión migratoria en Arizona y otros estados fronterizos, donde las redadas y operativos federales han aumentado durante 2026. Organizaciones defensoras de migrantes han denunciado un endurecimiento en las acciones de vigilancia y detención realizadas por autoridades estadounidenses, especialmente en zonas con alta presencia de comunidades latinas.

Usuarios en redes sociales cuestionaron si existe algún tipo de coordinación logística con vehículos provenientes de México o si las placas fueron utilizadas para pasar desapercibidos durante los operativos. Sin embargo, hasta ahora no existe evidencia oficial que confirme esas versiones.

Mientras continúan las investigaciones y crece la conversación en internet, las imágenes de patrullas con placas mexicanas en operativos migratorios ya se convirtieron en uno de los temas más comentados entre comunidades migrantes de Arizona y México.