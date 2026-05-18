Tiroteo en mezquita de San Diego provoca despliegue SWAT y alerta en California

Un fuerte operativo policial se registró este lunes 18 de mayo en San Diego, California, luego de que autoridades respondieron a reportes de un tiroteo en el Centro Islámico de San Diego, una de las mezquitas más grandes de la región. La Policía de San Diego confirmó horas después que la amenaza fue “neutralizada”, aunque hasta ahora las investigaciones continúan y las autoridades no han revelado todos los detalles oficiales sobre víctimas o responsables.

🚨 NOW: The children at the Islamic Center active shooting in San Diego were EVACUATED by armed police officers, and the threat is reportedly gone



The school is PreK-3



Terrifying. 🙏🏻



Thankfully, the location is NOT as crowded as it would've been on a Friday pic.twitter.com/e9PI6H1klt — Eric Daugherty (@EricLDaugh) May 18, 2026

¿Qué pasó en el centro islámico de San Diego durante el operativo policial?

El incidente ocurrió en la zona de Clairemont y Mira Mesa, al norte de San Diego, donde decenas de patrullas, equipos SWAT y agentes federales desplegaron un operativo de emergencia tras reportes de disparos cerca del recinto religioso. Videos difundidos por medios locales y redes sociales mostraron calles cerradas, francotiradores en posiciones estratégicas y evacuaciones de familias y estudiantes que se encontraban dentro del complejo islámico.

🇺🇸‼️| Autoridades desplegaron un amplio operativo en el área de Clairemont Mesa, en San Diego, luego de reportes sobre un posible hombre armado dentro de un centro islámico. La policía acordonó la zona mientras equipos tácticos verificaban la amenaza. Medios locales informan que… pic.twitter.com/v2DT0WcGyJ — RAV Español (@RAVEspanol) May 18, 2026

El alcalde de San Diego, Todd Gloria, informó en redes sociales que personal de emergencia trabajó para asegurar la zona y proteger a la comunidad. Además, la oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, confirmó que el mandatario fue informado sobre la situación desde las primeras horas del operativo.

FBI y Policía investigan ataque armado en centro islámico de California

Medios estadounidenses reportaron inicialmente versiones contradictorias sobre el saldo del ataque. Algunos informes citados por Associated Press y CNN señalaron que varias personas habrían resultado heridas y que dos sospechosos murieron durante la respuesta policial. También trascendió que un guardia de seguridad del centro islámico perdió la vida, aunque esa información todavía no ha sido confirmada oficialmente por todas las autoridades involucradas.

Islamophobe just shot up a Islamic Center of San Diego. pic.twitter.com/D3nRtqRiPi — Jesus (@PNN_JESUS) May 18, 2026

El Centro Islámico de San Diego también alberga espacios educativos y actividades comunitarias, por lo que el operativo generó momentos de tensión entre familias y residentes de la zona. Hasta el momento, el FBI y cuerpos locales mantienen abierta la investigación para esclarecer el motivo del ataque y determinar si existieron más involucrados.