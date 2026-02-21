Hoy No Circula Sabatino 21 de febrero: ¿Qué placas descansan para no pagar multa?( Getty Images )

Si ya tienes la maleta lista para una escapada o simplemente vas a moverte por la ciudad, pon mucha atención. Este 21 de febrero el programa Hoy No Circula Sabatino aplica de forma específica. Al ser el tercer sábado de febrero, la restricción se enfoca en las placas con terminación impar para ciertos hologramas.

Evita que tu auto termine en el corralón y tu cartera sufra las consecuencias. Aquí te decimos qué vehículos deben quedarse estacionados hoy de las 5:00 a las 22:00 horas.

¿Qué autos NO circulan este sábado 21 de febrero de 2026?

Holograma 1: Al ser el tercer sábado del mes, descansan los vehículos con terminación de placa NON (1, 3, 5, 7 y 9).

Holograma 2: No circulan TODOS los vehículos con este holograma, sin importar su terminación de placa.

Placas foráneas: No circulan los vehículos que no cuenten con holograma de verificación de la CDMX o Edomex (a menos que tengan pase turístico).

Tenencia gratis en Edomex 2026: Así puedes tener la condonación del 100% y el refrendo sin costo

¿Quiénes SÍ pueden circular?

Los vehículos que pueden transitar sin restricciones este sábado son:

Autos con Holograma 00 y 0.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia y transporte escolar.

Reemplacamiento en Edomex 2026: Esta son las 4 condonaciones del 100% de descuento

Si te sorprenden circulando en un día restringido, la multa oscila entre las 20 y 30 UMA, lo que representa un gasto de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente). Recuerda que esto también implica el arrastre al depósito vehicular, lo que suma más costos a tu fin de semana.