Hoy No Circula 20 de febrero: ¿Qué autos descansan este viernes en CDMX y Edomex? / abalcazar

Antes de que tomes el volante para tus actividades de hoy, es vital que verifiques si tu auto tiene permitido circular con le programa Hoy No Circula. Este 20 de febrero, las autoridades de tránsito mantienen operativos constantes para asegurar el cumplimiento del programa ambiental en la CDMX y el Estado de México.

No permitas que una infracción arruine tus planes de fin de semana. Aquí te detallamos quiénes deben quedarse en casa.

¿Qué autos no circulan este viernes 20 de febrero de 2026?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben suspender su circulación entre las 5:00 y las 22:00 horas son:

Vehículos con engomado AZUL.

Terminación de placa 9 y 0.

Holograma de verificación 1 y 2.

Nueva regulación para bicis eléctricas: ¿Placas y licencia de conducir serán obligatorias este 2026?

¿Quiénes SÍ pueden circular sin restricciones?

Los vehículos que pueden transitar libremente este viernes son:

Autos con Holograma 00 y 0.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso vigente.

Tenencia gratis en Edomex 2026: Así puedes tener la condonación del 100% y el refrendo sin costo

En este 2026, las multas por no respetar el Hoy No Circula oscilan entre las 20 y 30 UMA, lo que equivale a un monto de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente). A esto deberás sumar el costo del corralón y el tiempo perdido en el trámite de liberación.