Trump amenaza con aranceles de hasta 25% a países que apoyan a Groenlandia

“Nadie tocará este territorio sagrado, sobre todo porque la seguridad nacional de Estados Unidos” advierte Trump sobre Groelandia e impone aranceles a defensores de la isla. / Anadolu

La política de injerencia de Donald Trump no se detiene, este sábado al menos siete países fueron señalados y advertidos sobre la imposición de aranceles Trump a sus productos de hasta 25%, desde Estados Unidos, tras manifestarse a favor de Groenlandia y oponerse a que la isla se convierta en territorio Trump.

Trump escribió a través de su red Truth que por muchos años se ha subvencionado a Dinamarca y a países de la Unión Europea, por lo que ahora dijo “es momento de que Dinamarca retribuya”, pues advirtió “¡la paz mundial está en juego!”

¿Qué países serían afectados por los aranceles?

Señalando directamente a Alemania, Dinamarca, Finlandia, Francia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Suecia, el mandatario estadounidense advirtió que sus visitas a Groelandia han sido “con fines desconocidos”, lo que dijo “pone en riesgo el juego a un nivel insostenible”.

¿Cuándo entrarían en vigor las sanciones comerciales?

Por ello amenazó que será a partir del 1 de febrero que los mencionados países tendrán que “pagar un arancel del 10% a todas las mercancías enviadas a los Estados Unidos” y a partir del mes de junio será del 25% hasta en tanto dijo “se alcance un acuerdo para la compra total de Groelandia”.

Recordó que Estados Unidos ha intentado “ADQUIRIR” este territorio desde hace mucho tiempo y ahora dijo “está abierto a negociar con Dinamarca”.

El mandatario afirmó “Nadie tocará este territorio sagrado, sobre todo porque la seguridad nacional de Estados Unidos”.

