¿Cómo apoyar Cuba sin que Trump castigue a México con aranceles? El dilema de Sheinbaum

México.- Ante el reciente decreto de Donald Trump de imponer aranceles a países que brinden apoyo energético a Cuba, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fijó su postura.

“Vamos a seguir apoyando a Cuba, pero sin poner en riesgo a México”. — Claudia Sheinbaum Pardo

En conferencia mañanera desde Tijuana, Baja California, la mandataria federal alertó que esta medida del gobierno de Donald Trump puede desencadenar una severa crisis humanitaria en Cuba.

Conferencia de prensa matutina desde Tijuana, Baja California. Viernes 30 de enero 2026 https://t.co/iGXOAC4yOx — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 30, 2026

¿Qué efectos tendría en Cuba?

“Afectaría directamente hospitales, alimentación y otros servicios básicos del pueblo cubano”. — Claudia Sheinbaum Pardo

En un posicionamiento oficial para responder a la orden ejecutiva de Trump, de castigar con aranceles a las naciones que manden petróleo al régimen cubano, Sheinbaum reafirmó el principio de soberanía y la libre autodeterminación.

RESPUESTA DE LOS PUEBLOS A LA ORDEN EJECUTIVA DE TRUMP



El pueblo de #Cuba, con la solidaridad de la comunidad internacional, concluye que la situación con respecto al Gobierno de los Estados Unidos constituye una amenaza inusual y extraordinaria, que proviene total o… — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) January 30, 2026

¿México mantendrá el apoyo a la isla?

Se le cuestionó a la mandataria que si México mantendrá su apoyo a Cuba y matizó puntualizando que siempre y cuando no se ponga en riesgo a nuestro país.

La presidenta Sheinbaum recordó que México siempre ha sido solidario con Cuba y trajo a la memoria la visita de Fidel Castro en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el famoso “comes y te vas” de Vicente Fox, o el perdón de la deuda cubana que hizo Enrique Peña Nieto.

De hecho, insistió en que el propio gobierno de Estados Unidos no ha dejado de enviar ayuda humanitaria y si puede pues que también mande petróleo. Precisó que al régimen cubano se envía menos del 1% de lo que México produce de crudo.

Sheinbaum asegura que envía menos del 1% del petróleo que México produce Ampliar

¿Qué acciones tomará el gobierno mexicano?

Finalmente, sobre el tema dijo: “He instruido el Secretario de Relaciones Exteriores para que establezca comunicación inmediata con el departamento de Estado de Estados Unidos, a fin de conocer con precisión los alcances del decreto que fue publicado el día de ayer”.

