¿Cómo apoyar Cuba sin que Trump castigue a México con aranceles? El dilema de Sheinbaum
La presidenta advirtió que los aranceles anunciados por Estados Unidos podrían generar una crisis humanitaria en la isla
México.- Ante el reciente decreto de Donald Trump de imponer aranceles a países que brinden apoyo energético a Cuba, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fijó su postura.
“Vamos a seguir apoyando a Cuba, pero sin poner en riesgo a México”.— Claudia Sheinbaum Pardo
En conferencia mañanera desde Tijuana, Baja California, la mandataria federal alertó que esta medida del gobierno de Donald Trump puede desencadenar una severa crisis humanitaria en Cuba.
¿Qué efectos tendría en Cuba?
“Afectaría directamente hospitales, alimentación y otros servicios básicos del pueblo cubano”.— Claudia Sheinbaum Pardo
En un posicionamiento oficial para responder a la orden ejecutiva de Trump, de castigar con aranceles a las naciones que manden petróleo al régimen cubano, Sheinbaum reafirmó el principio de soberanía y la libre autodeterminación.
¿México mantendrá el apoyo a la isla?
Se le cuestionó a la mandataria que si México mantendrá su apoyo a Cuba y matizó puntualizando que siempre y cuando no se ponga en riesgo a nuestro país.
La presidenta Sheinbaum recordó que México siempre ha sido solidario con Cuba y trajo a la memoria la visita de Fidel Castro en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el famoso “comes y te vas” de Vicente Fox, o el perdón de la deuda cubana que hizo Enrique Peña Nieto.
De hecho, insistió en que el propio gobierno de Estados Unidos no ha dejado de enviar ayuda humanitaria y si puede pues que también mande petróleo. Precisó que al régimen cubano se envía menos del 1% de lo que México produce de crudo.
¿Qué acciones tomará el gobierno mexicano?
Finalmente, sobre el tema dijo: “He instruido el Secretario de Relaciones Exteriores para que establezca comunicación inmediata con el departamento de Estado de Estados Unidos, a fin de conocer con precisión los alcances del decreto que fue publicado el día de ayer”.