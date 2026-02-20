Movimiento Therian: Se frustra reunión en Ciudad Universitaria

En lo que pudo llamarse crónica de una convocatoria frustrada, el llamado movimiento Therian importado de Argentina, no llegó este viernes a las llamadas “islas” en Ciudad Universitaria, a pesar de la expectación que levantó en redes sociales; simple y sencillamente se trató de una broma de fin de semana.

¿Por qué no se realizó la reunión en Ciudad Universitaria?

Una joven identificada como Sofía compartió su experiencia dentro del movimiento conocido como Therians, pero aclaró que la convocatoria fue solo una broma.

“Es que es una convocatoria de broma... No es un fenómeno grande en México... Aquí lo que hicieron, pues, como está muy grande todo el tema obviamente, iban a ser algo de broma, iban a decir, vamos. Lo que sí es posible es que venga gente que no es therian, pero se vista therian para llamar la atención”. — Sofía

¿Qué es el movimiento Therian?

Los THERIANS, son personas que se identifican propiamente como animales y buscan imitar sus conductas, y no como un humano. Se trata de un fenómeno social y cultural que no implica una transformación física sino una vivencia interna de identidad, nos dijo el único asistente a esta frustrada reunión, Esteban, joven integrante del movimiento Therians, compartió que se identifica con un perro y que esta expresión forma parte de su bienestar emocional.

“La gente me empezó a dar su cariño, lo sentí muy bonito. A mí me gustó y, entonces, sentí como un apego emocional. Y desde ahí, como que nació este, por así decirlo, este sentimiento de ser como un perro”. — Esteban

Sofía, simpatizante de este movimiento aclaró que sus amigos therians no acudieron por haber recibido amenazas a través de redes sociales.

“Me dijo eso precisamente, me mandó screenshot de gente que le iba diciendo, vamos a matar a los Therians, vamos a meterlos a la perrera. Me dijo muchas cosas... tenía mucho miedo”. — Sofía

Ambos jóvenes hicieron un llamado a la sociedad a mantener una mente abierta y a evitar los comentarios negativos, al considerar que este tipo de expresiones forman parte de la búsqueda personal de bienestar y aceptación.

