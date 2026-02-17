Therian: Convocan a una reunión masiva en México; Fecha exacta, ubicación y horarios

Los therians se están volviendo un tema de conversación en todo el mundo, sobre todo en latinoamérica. Este fenómeno ha sido objeto de burlas alrededor de distintas narrativas, por lo que al cruzar fronteras, ha llegado a México.

Así que si te preguntas dónde, cuándo y a qué hora será la reunión de Therians en México, sigue leyendo para saber todo lo relacionado con la movilización que se tendrá en próximos días.

¿Dónde es la reunión de Therians en México?

Para comenzar, es importante mencionar que este fenómeno se ha visto mucho en Argentina, país donde ya han hecho reuniones de therians en público. Esto se volvió viral gracias a las redes sociales, principalmente TikTok e Instagram, donde los jóvenes comparten experiencias relacionadas con su “teriotipo”.

Y no es casualidad que en México este tipo de movimiento comience a hacerse popular entre ellos, por lo que han convocado a una reunión masiva de therians en León, Guanajuato, específicamente en el emblemático Arco de la Calzada.

¿Cuándo es la reunión de therians en León, Guanajuato?

De acuerdo con el comunicado lanzado en redes sociales, la reunión de therians se llevará a cabo el próximo 21 de febrero. Además, se espera que asistan poco más de mil personas que se identifican como therians.

Hasta el momento, la reunión de therians se mantiene a partir de las 4:00 pm.

Reunión de Therians en Guanajuato Ampliar

¿Habrá reunión de Therians en CDMX?

Distintos medios de comunicación han dado difusión a una reunión de therians que puede llevarse a cabo en Ciudad Universitaria el próximo 20 de febrero, sin embargo, esto es solo un rumor, pues no hay nada confirmado hasta el momento.

Pero si quieres saber qué son los therians, te dejamos una nota que puede resolver todas las dudas sobre este fenómeno popular entre los jóvenes.