Lady Naucalpan: ¿Qué es lo que está pasando en el caso de la supuesta “nieta” del presidente municipal? | VIDEO

Un caso que se volvió viral en redes sociales por la violencia en vía pública generó conversación sobre seguridad y convivencia vial en la Ciudad de México. Una joven apodada como “Lady Naucalpan” fue detenida tras agredir a una ciclista en Polanco, pero posteriormente quedó en libertad, lo que reavivó el debate en internet.

El incidente ocurrió en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo y fue captado en video, material que circuló ampliamente en plataformas digitales y provocó reacciones entre usuarios.

¿Qué pasó en el caso ‘Lady Naucalpan’?

La mujer identificada como Victoria “N”, de 23 años, fue detenida luego de un altercado con una usuaria del sistema Ecobici tras una discusión vial. Según reportes, la agresora viajaba en un automóvil junto con otra mujer cuando comenzó la confrontación.

Durante el conflicto ambas golpearon a la ciclista y uno de los momentos captados en video muestra cuando la joven le muerde la mano.

Elementos de seguridad intervinieron tras detectar la riña en la zona de avenida Presidente Masaryk y calle Hegel, y lograron detenerla pese a que intentaron huir en auto e incluso lanzarlo contra una policía.

Lady Naucalpan Ampliar

¿Por qué quedó en libertad ‘Lady Naucalpan’?

La detenida fue presentada ante un juez cívico, pero posteriormente fue liberada debido a que las lesiones imputadas no fueron calificadas como graves.

El caso continúa bajo investigación por lesiones dolosas y amenazas, sin que hasta el momento se haya dictado prisión preventiva.

El apodo con el que se viralizó surgió luego de que la víctima señalara que la agresora afirmó ser nieta del presidente municipal de Naucalpan de Juárez.

Denuncia y versión de la víctima

La ciclista, identificada como Daniela González, presentó denuncia ante autoridades capitalinas y aseguró en redes sociales que recibió golpes, mordidas y amenazas de muerte en múltiples ocasiones.

También señaló que las agresoras le rociaron gas pimienta y criticó que las lesiones fueran consideradas menores pese al daño sufrido.