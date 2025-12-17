¿Quién es “Lady Zumba”, la mujer captada en VIDEO insultando a un joven por un skate park de CDMX?

Con sudadera naranja, pantalones deportivos en tono oscuro y zapatillas deportivas, una mujer fue apodada en redes sociales como “Lady Zumba”, luego de que, con un tono agresivo, confrontó a un joven que intentaba usar una pista de skate ubicada en la zona de Constituyentes, en la Ciudad de México.

¿Quién es “Lady Zumba”?

El hecho se dio a conocer a través de un video compartido por un usuario en redes sociales, quien denunció el comportamiento de la mujer, donde explica que ella y otras personas no quisieron retirarse del skate park pese a que se les pidió de forma amable, ya que se encontraban tomando clases de danza.

En el video se escucha a la mujer lanzar frases como: “¿qué te cuesta una hora?”, “tú eres un nini, no haces nada” y “nosotros estamos haciendo algo de provecho”, expresiones que, en un tono exaltado, derivaron en lo que presuntamente fue un manotazo al celular con el que se grababa la escena.

¿Por qué se les apoda “Ladies” o “Lords” en México?

Desde 2011, la práctica de apodar a personas como “Lords” y “Ladies” se han convertido en la etiqueta obligada para exhibir a personas, principalmente en redes sociales, que actúan de forma abusiva. Ya sea por saltarse las reglas, agredir a otras personas o exigir tratos privilegiados.

De acuerdo con Luz María Garay, académica de la UNAM, este fenómeno tiene un trasfondo sarcástico. En entrevista para BBC Mundo, la especialista reveló en abril de 2021 que el término se utiliza bajo la premisa de “te crees una lady o un lord porque piensas que tienes poder”, sirviendo como una herramienta social para evidenciar y castigar el mal comportamiento a través del ridículo.