Lady Mexibús en Ecatepec: joven en bicicleta eléctrica y sin casco invade carril exclusivo y causa caos vial | VIDEO

Una joven, conocida en redes sociales como Lady Mexibús, causó un caos vial de más de 15 minutos en Ecatepec, Estado de México, tras negarse a abandonar el carril exclusivo del sistema de transporte Mexibús mientras circulaba con una bicicleta eléctrica, a pesar de que automovilistas y autoridades le pidieron moverse.

El hecho ocurrió en la mañana del jueves 15 de enero, cuando la mujer ingresó directamente al carril confinado del Mexibús, la zona reservada únicamente para unidades del transporte público. Según el video difundido en redes sociales, la ciclista rechazó salir del camino delimitado, argumentando que lo hacía por su seguridad.

“Mis condiciones me condicionan siempre”. Así se justificó una mujer, ahora conocida como “Lady Mexubis”, tras ser captada usando el carril exclusivo del transporte público y negarse a retirarse. pic.twitter.com/moo7b9Z2w7 — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) January 15, 2026

La acción de Lady Mexibús impidió el paso normal de las unidades del Mexibús, un sistema de autobuses de tránsito rápido que recorre largas distancias dentro del municipio y conecta con la Ciudad de México. Al bloquear el carril durante varios minutos, el flujo vehicular se vio afectado y se generaron molestias entre los conductores y usuarios del transporte público.

La ciclista expuso que su decisión se debía a que, en los carriles compartidos con otros vehículos, ella percibía mayor riesgo de accidente. Sin embargo, las autoridades y usuarios de la vialidad advirtieron que transitar en el carril confinado del Mexibús representa un peligro tanto para ella como para los pasajeros de las unidades.

El video causó debate en redes sociales, donde algunos internautas criticaron la actitud de la ciclista por interferir en un corredor exclusivo y generar riesgos adicionales en la movilidad.