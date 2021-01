Captan en video a mujer que apodaron "Lady me vale" que se negaba a usar cubrebocas en el transporte público y cómo agredió a trabajadora de la salud cuando solo le pedía que lo usara por todas las personas que están sufriendo por la imprudencia de muchas personas como ella. Aquí la historia.

A través de redes sociales usuarios difundieron el video donde aparece una mujer que apodaron “Lady me vale”, quien iba en un medio de transporte en el transporte público de Metepec, Estado de México.

“No sabe cómo hay gente que está sufriendo por la imprudencia de usted, señora”, se escucha decir a la pasajera. / Captura de pantalla

Frente a ella, una pasajera que después se dio a conocer que era trabajadora de un hospital le pide que use cubrebocas y se escucha cómo expresa: "No sabe cómo hay gente que está sufriendo por la imprudencia de usted, señora".

Es cuando la mujer sin cubrebocas comienza a gritar: "Me vale, me vale, me vale", además de despotricar groserías contra la trabajadora de salud, sin embargo, los pasajeros que estaban presentes apoyaron a la trabajadora al ver la negación de Laly me vale.

Por personas sin cerebro como estas por eso estamos como estamos hasta la madre de covid-19 ahora la otra parte el chófer del autobús porque la deja subir sin cubrebocas #ladymevale pic.twitter.com/GUrPWFhd36 — J,M VILLANUEVA. (@ayore99) January 8, 2021

Desafortunadamente, la señora apodada Lady me vale, se levantó y agredió a la trabajadora, pues se puede ver en el video cómo el celular termina en el piso y se ven los jaloneos entre las mujeres.

Así es como los presentes piden que se baje del transporte Lady me vale, luego de agredir físicamente a la mujer que la evidenció y algún pasajero dijo: "Por favor grábenla y la suben a las redes".

#ladymevale no puede ser la ignorancia, ayúdenme a compartir haber si le quedan ganas ... pic.twitter.com/HaLSVHOTZf — ༺ 𝓣𝓮𝓻𝓮 ༻ (@Teepetere) January 7, 2021

Es así como esta pasajera al igual que Lady 3 pesos por un hecho que nos puede ayudar a contener la pandemia por el uso de cubrebocas se han vuelto virales por el posible riesgo que pueden significar para la población y no tomar en serio las medidas sanitarias, en medio, de un semáforo epidemiológico rojo en el estado de México y que los contagios siguen en aumento.