Relación México-Perú dependerá del nuevo gobierno, afirma Sheinbaum

Informó la presidenta Claudia Sheinbaum, que su gobierno esperará a que sea el gobierno de Perú, el que restablezca la relación México-Perú, tras llegada del nuevo presidente, José María Balcázar elegido por el Congreso de dicha nación.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria aclaró que se analizará la situación pero enfatizó que la decisión debe venir desde el país sudamericano.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el restablecimiento diplomático?

“Pues vamos a esperar. El presidente que se eligió ayer es del mismo partido que Pedro Castillo, entonces vamos a esperar a ver, una vez que tomé posesión, si es factible restablecer las relaciones... Tiene que ser de ellos porque ellos son los que rompieron con México”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Cuándo se rompieron las relaciones entre México y Perú?

Fue en noviembre de 2025 cuando el gobierno peruano rompió relaciones diplomáticas con México, por el otorgamiento de asilo a la exprimera ministra Betssy Chávez, quien fue la última jefa del gabinete del expresidente izquierdista Pedro Castillo.

