Destituyen al presidente de Perú José Jerí; es el octavo en 10 años

Perú vuelve a vivir un episodio de inestabilidad política. Este martes, el Congreso destituyó al presidente interino José Jerí, convirtiéndolo en el octavo jefe de Estado removido en una década.

¿Por qué fue destituido José Jerí?

La decisión fue tomada tras un juicio político en el que el Parlamento lo acusó de “inconducta funcional” y “falta de idoneidad para ejercer el cargo”. Jerí había asumido la presidencia en octubre de 2025 en su calidad de titular del Congreso.

“La mesa directiva declara la vacancia del presidente de la República”, anunció el jefe encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, durante la sesión oficial.

De acuerdo con la Constitución peruana, el Congreso elegirá este miércoles a un nuevo presidente del Legislativo, quien automáticamente asumirá la presidencia interina del país hasta el 28 de julio.

Los siete presidentes destituidos o removidos en 10 años en Perú

En la última década, Perú ha visto caer a:

Pedro Pablo Kuczynski (2018)

Martín Vizcarra (2020)

Manuel Merino (2020)

Pedro Castillo (2022)

Dina Boluarte (removida en proceso político previo a Jerí)

Otro presidente interino en transición legislativa

José Jerí (2026)

La destitución de Jerí refleja la crisis política que Perú arrastra desde 2016, marcada por enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Congreso, acusaciones de corrupción y constantes cambios de liderazgo.